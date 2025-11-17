Curentul în sine nu poate fi cauza directă a durerilor de dinți, în absența unei sensibilități sau a unui factor predispozant. Cu toate acestea, statul în curent poate să amplifice o durere sau o boală deja existentă. Medicii afirmă că durerea de dinți de la curent afectează persoanele cu dinți sensibili sau cu diverse probleme dentare. Altfel spus, dacă o măsea sau un dinte are deja o suferință, dar ea nu a fost resimțită sau observată, expunerea la curenți de aer rece sensibilizează zona afectată. Potrivit specialiștilor, durerea ar fi apărut oricum la un moment dat, iar curentul nu face decât să-i grăbească apariția.



Practic, expunerea directă a terminațiilor nervoase ale dinților la schimbările bruște de temperatură este cea care provoacă durerea.



Când smalțul dentar, stratul exterior al dinților, se deteriorează din diverse motive, dentina este expusă și dinții devin sensibili. Această situație este cunoscută sub numele de sensibilitate dentară. Cele mai comune cauze ale sensibilității dentare sunt: periajul prea puternic sau folosirea de periuțe cu peri duri. Aceste obiceiuri deteriorează în timp smalțul dinților și expun dentina. De asemenea, pot cauza retracția gingiilor (retragerea de pe dinți a țesutului gingival). Totodată, dinții ciobiți, sparți sau deteriorați din cauza obiceiului de a scrâșni dinții expun dentina și permit, totodată, pătrunderea bacteriilor din placa dentară în pulpa dintelui. Tocmai de aceea, controalele stomatologice efectuate periodic permit identificarea timpurie a problemelor dentare care duc la apariția sensibilității dentare, cum ar fi cariile, parodontoza, retracția gingiilor sau dinții deteriorați.