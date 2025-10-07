În ultimii ani, popularitatea dansului sportiv în rândul copiilor a crescut semnificativ. Părinții aleg să-și înscrie copiii la cursuri de dans sportiv nu doar pentru aspectul recreativ, ci și pentru beneficiile fizice și mentale asociate. Studiile arată că activitățile structurate precum dansul sportiv contribuie la dezvoltarea echilibrului, coordonării și rezistenței fizice, dar și la îmbunătățirea concentrării, disciplinei și a stimei de sine a copiilor.



Potrivit specialiștilor, dansul sportiv contribuie semnificativ la dezvoltarea sistemului musculo-scheletic al copiilor. Mișcările repetate și variate stimulează creșterea și tonifierea mușchilor, în special în zona picioarelor, spatelui și abdomenului. Flexibilitatea este îmbunătățită prin exercițiile de stretching și tehnicile specifice fiecărui stil de dans, iar coordonarea și echilibrul se dezvoltă prin rutine complexe care implică sincronizarea mișcărilor corpului și păstrarea pozițiilor corecte. Totodată, practicarea regulată a dansului sportiv ajută la prevenirea problemelor posturale și reduce efectele sedentarismului, frecvent întâlnit la copii din cauza timpului mare petrecut în fața ecranelor. În plus, coordonarea respirației cu mișcările dansului ajută la dezvoltarea capacității pulmonare și la creșterea eficienței respiratorii.