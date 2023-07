De ce anumite persoane sunt victime sigure ale țânțarilor

Deseori, oamenii se întreabă de ce anumite persoane sunt ocolite de țânțari și de ce altele sunt ciuruite. Potrivit experților, există anumiți factori, anumite legături între gene, grupa de sânge și atracția manifestară de țânțari. Se pare că o primă explicație la această situație este legată de gene. De fapt, susțin specialiștii, genele sunt cele care dictează tipul de sânge, dar și compoziția chimică a organismului. Astfel, în urma cercetărilor s-a observat că aproximativ 85% din populație secretă un semnal chimic în piele, indicator al grupei sangvine. Rezultatele au dezvăluit că țânțarii sunt atrași de acest tip de oameni și că au ca preferință grupa 0, urmată de grupele B și A.



Cercetătorii au observat că aceste insecte sunt atrase de persoanele care au o concentrație ridicată de colesterol pe piele, fapt ce nu are nici o legătură cu cantitatea de colesterol din sânge. De asemenea, produșii rezultați prin transpirație, ca, de exemplu, acidul lactic și acidul uric sunt substanțe care atrag țânțarii. În plus, ei mai sunt atrași de respirație, mai exact de dioxidul de carbon din componența sa, astfel încât persoanele care expiră mai mult CO2 devin o țintă sigură, în această categorie încadrându-se, în primul rând, persoanele robuste, femeile însărcinate, care expiră cu 20% mai mult CO2, dar și copiii. În plus, aceste categorii au temperatura corpului mai ridicată și devin, cu atât mai mult, o țintă dorită. Pe de o parte, culoarea hainelor și a parfumului poate atrage mai mulți țânțari și, pe de altă parte, ar putea exista unii factori externi care să atragă sunete.