

În ediția de astăzi a emisiunii noastre discutăm despresănătatea zâmbetului și despre o problemă care afectează tot mai mulți copii, adolescenți, dar și adulți: anomaliile dento-maxilare.

De ce vedem din ce în ce mai frecvent dinți înghesuiți, mușcături incorecte sau maxilare insuficient dezvoltate? Sunt aceste probleme moștenite sau apar din cauza obiceiurilor din copilărie? Mai ales, pot fi prevenite și tratate cu succes?

Pentru a răspunde acestor întrebări, am invitat-o în studioul Antena 3 Constanța pe doamna dr. Cristina Nucă, medic primar ortodont.



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