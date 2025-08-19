Tot mai multe femei se confruntă astăzi cu o problemă delicată: apariția firelor de păr în zone neașteptate ale feței, precum obraji, pomeți, frunte sau chiar bărbie. Deși este tentant să le tratați ca pe simple imperfecțiuni estetice, specialiștii avertizează că, în unele cazuri, aceste semne pot indica afecțiuni medicale mai profunde, care necesită investigații și tratament adecvat.



Potrivit medicului Camelia Georgescu, firele de păr groase și închise la culoare, care cresc în barbă, deasupra buzei superioare, pe abdomen, piept, spate sau pe linia gâtului pot semnala prezența unei afecțiuni numite hirsutism, cauzată de un dezechilibru hormonal, mai ales de o producție prea mare de hormoni androgeni. Această afecțiune poate avea mai multe cauze, una dintre cele mai frecvente fiind sindromul ovarelor polichistice, o boală care afectează femeile aflate la vârsta fertilă. Simptomele acestuia includ menstruații neregulate, acnee, creștere în greutate și dificultăți în conceperea unui copil.



O altă posibilă cauză a apariției firelor de păr în barbă este sindromul Cushing, o afecțiune rară, dar serioasă, cauzată de un exces de cortizol în organism. Femeile sunt de trei ori mai expuse riscului de a dezvolta această boală, care se manifestă prin îngrășare, piele fragilă, vergeturi, slăbiciune musculară și creșterea anormală a părului pe corp. De multe ori, acest exces de cortizol este provocat fie de un tratament medicamentos îndelungat, fie de o tumoare la nivelul glandei hipofize.



Pe măsură ce înaintează în vârstă, mai ales în perioada premenopauzei și a menopauzei, femeile pot observa modificări ale pilozității din cauza schimbărilor hormonale naturale. Acesta este un fenomen normal, dar care poate deveni deranjant din punct de vedere estetic.



Obezitatea este un alt factor care favorizează apariția părului corporal excesiv, din cauza influenței sale asupra nivelurilor hormonale. De cealaltă parte, și persoanele foarte slabe, aflate sub greutatea normală, pot observa apariția unui puf fin, nepigmentat, cunoscut sub numele de lanugo, adesea asociat cu tulburările de alimentație.



Nu în ultimul rând, trebuie menționat și efectul secundar al anumitor medicamente, precum antiepilepticele, chimioterapicele sau steroizii anabolizanți, care pot stimula creșterea părului facial în mod nedorit. Toate aceste semnale nu ar trebui ignorate. Dacă firele de păr în barbă sau în alte zone neobișnuite devin din ce în ce mai vizibile, este recomandat un consult medical pentru a identifica cauza exactă și a primi tratamentul corespunzător. Dincolo de aspectul estetic, corpul transmite, uneori prin cele mai fine semne, că are nevoie de ajutor.