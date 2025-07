Vă învinețiți tot timpul și uneori nu există o cauză anume care să le fi declanșat? În general, acestea apar atunci când sângele este prins sub piele, în urma unei lovituri care deteriorează vasele de sânge mici. Cu toate acestea, nu toate au o explicație simplă. Deși vânătăile apărute din senin nu înseamnă neapărat că o persoană are o afecțiune medicală, ar putea fi necesar, totuși, să discutați cu un medic.



Partea bună este că cele mai multe nu sunt un motiv de îngrijorare și se vor vindeca în câteva săptămâni. Cu toate acestea, cele apărute fără un motiv aparent, pot fi un simptom al unei afecțiuni. În plus, cele de pe trunchi, spate sau față necesită o atenție sporită.



„Apariția din senin a vânătăilor nu este o boală în sine, poate fi vorba despre o fragilitate a vaselor de sânge din naștere, poate indica o carență de vitamina C sau de calciu și magneziu sau poate fi efectul secundar al unor medicamente”, precizează dr. Valerian Ciubotaru.



Specialistul afirmă că există anumiți factori care vă pot face mai predispuși la învinețire. De exemplu, adulții mai în vârstă suntmult mai predispuși. De ce? Pentru că pielea devine mai subțire și mai puțin flexibilă, în special în spatele brațelor. Vasele de sânge își pierd elasticitatea și se rup mult mai ușor. Pe de altă parte, puteți avea o predispoziție către învinețire din familie. De exemplu, boala von Willebrand este o tulburare ereditară în care sângele nu se coagulează corespunzător, iar acest lucru duce la apariția unor vânătăi.