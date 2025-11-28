Simțiți o durere ușoară sub sâni? Nu vă panicați, deoarece aceasta poate apărea din multe cauze. Uneori, este doar un efect al modificărilor hormonale sau al problemelor musculare și foarte rar este un semn care trebuie să vă alarmeze. Durerea sub piept, în special sub sâni, este un simptom comun care poate fi cauzat de diverși factori. Unii dintre ei sunt procese normale ale corpului care au ca rezultat acest disconfort. Alteori, cauza este o problemă majoră de sănătate. Specialiștii afirmă că durerea sub sân ia numeroase forme. În unele situații, se simte ca o arsură sau este difuză și nu foarte pronunțată.





Desigur, ea poate apărea și ca o durere intensă. În acest caz, este important să se consulte medicul cât mai curând posibil, deoarece ar putea fi un semn al unei probleme grave. În general, însă, durerea sub sâni este mai frecventă la femeile tinere și la cele care au trecut deja prin menopauză. Principalele cauze ale acestei dureri se referă la disconfortul înainte de menstruație, inclusiv dureri sub sâni. Totodată, sensibilitatea sânilor apare din cauza creșterii estrogenului și progesteronului și este perfect normală. De obicei, durerea dispare după ovulație. De asemenea, modificările hormonale care apar în timpul menopauzei provoacă un disconfort similar. În plus, este foarte frecvent ca femeile însărcinate să simtă durere sub sâni, mai ales din cauza creșterii lor, a poziției bebelușului sau a modificărilor din organism.

