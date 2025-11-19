Durerile de șold apar adesea pe nesimțite, ca o înțepătură discretă după o zi lungă, ca o tensiune care se instalează dimineața la primii pași sau ca o oboseală ciudată atunci când urcați scările. De cele mai multe ori, nu le dați importanță, convinși că vor trece de la sine. Totuși, susțin specialiștii, șoldul este una dintre cele mai complexe articulații ale corpului, iar orice disconfort în această zonă transmite un mesaj pe care merită să-l ascultați.



Cauzele pot fi simple - suprasolicitare, postură incorectă, lipsa mișcării sau, dimpotrivă, un efort fizic prea intens.



Pe de altă parte, durerea poate fi și rezultatul unor dezechilibre care se formează în timp, de la uzura cartilajelor până la inflamații, iritații ale nervilor sau probleme ale coloanei care radiază în zona șoldului. De aceea, senzația resimțită nu este întotdeauna locală: uneori durerea coboară pe picior, alteori se simte ca o arsură în zona inghinală sau ca o limitare bruscă a mobilității. În multe situații, odihna, mișcarea blândă, exercițiile de flexibilitate și atenția la postură pot calma disconfortul, dar atunci când durerea persistă, se agravează sau limitează serios mobilitatea, evaluarea de către un specialist devine esențială. Altfel spus, durerea de șold nu este doar un inconvenient, ci este modul prin care corpul vă atrage atenția că are nevoie de grijă.