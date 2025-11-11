Poate nu v-ați gândit prea des la acest lucru, dar în interiorul intestinului trăiesc miliarde de microorganisme care lucrează în permanență pentru starea voastră de bine. Acestea formează ceea ce numim flora intestinală sau microbiomul intestinal, un adevărat ecosistem care influențează digestia, imunitatea și chiar echilibrul emoțional. Când raportul dintre bacteriile benefice și cele potențial dăunătoare se modifică, pot apărea disconforturi digestive, oboseală inexplicabilă sau o rezistență mai scăzută la infecții.

De asemenea, după perioade stresante, după o cură de antibiotice sau în urma unei alimentații dezechilibrate, bacteriile bune pot fi afectate, susțin specialiștii. Antibioticele, de pildă, distrug bacteriile, atât pe cele care provoacă boala, cât și pe cele care protejează organismul. În lipsa acestora din urmă, bacteriile nocive se pot multiplica rapid, iar voi resimțiți consecințele prin balonare, tranzit intestinal dereglat sau senzație de disconfort constant. Totodată, și stilul de viață are un rol esențial. Astfel, o dietă bogată în zahăr, grăsimi sau produse ultraprocesate, asociată cu stres prelungit, reduce diversitatea bacteriilor prietenoase. În timp, pot apărea probleme digestive frecvente, imunitate slăbită și chiar stări de epuizare. Vestea bună este că flora intestinală se poate reface cu ajutorul probioticelor pe care le găsiți în alimente obișnuite: usturoi, ceapă, praz, banane, ovăz sau cereale integrale.