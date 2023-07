De ce este mai bine să consumaţi orez brun şi nu orez alb

Nu ştiţi ce tip de orez ar trebui să alegeţi pentru a fi sănătoși? Specialiştii susţin că orezul brun este extrem de apreciat pentru beneficiile aduse sănătății, în timp ce varianta albă este considerată un inamic al dietelor. Este orezul brun mai sănătos decât orezul alb? Very Well Health arată care sunt diferențele dintre cele două tipuri de orez. Există câteva motive pentru care orezul brun este considerat cea mai bună opțiune. Argumentul principal este acela că e o cereală integrală. Diferența dintre orezul brun și orezul alb este că primul reprezintă forma neprelucrată de cereale integrale. În cazul orezului alb, în timpul procesării sunt îndepărtate tărâțele și germenii. Astfel, valoarea nutritivă a orezului alb diferă față de alte soiuri de orez datorită modului în care este procesat.



Orezul alb este considerat un carbohidrat rafinat deoarece conține un nivel scăzut de fibre alimentare. Deși unii cred că orezul alb este un carbohidrat simplu, deoarece are mai puține fibre, se încadrează totuși în categoria carbohidraților complecși datorită structurii sale. În principiu, orezul alb și orezul brun provin din aceeași plantă și, din punct de vedere tehnic, sunt același lucru. Diferența este că tărâțele și germenii de la orezul brun sunt îndepărtați în timpul procesului de măcinare pentru a produce orez alb. În schimb, orezul brun rămâne intact. Germenii și tărâțele nu sunt îndepărtate, iar aceste componente dețin numeroși nutrienţi și conțin niveluri ridicate de fibre. Totodată, orezul brun are un nivel ridicat de fibre insolubile, care ajută la digestie și previn constipația.