Ce poate fi mai plăcut și mai reconfortant după o zi obositoare decât un masaj al picioarelor? Picioarele voastre susțin greutatea întregului corp și vă ajută să vă deplasați zi de zi, dar adesea nu le acordați atenția pe care o merită. Printr-un masaj regulat, susţin specialiştii, fie făcut manual, fie cu ajutorul unui aparat special, puteți răsplăti aceste părți atât de importante ale corpului și, în același timp, să beneficiați de efecte pozitive asupra sănătății. Masajul stimulează punctele reflexogene de pe talpă, acele zone care, potrivit reflexoterapiei, corespund diferitelor organe și sisteme din organism, ajutând la echilibrarea energiei și ameliorarea unor disconforturi precum durerile de cap sau stresul. Mai mult decât atât, masajul îmbunătățește circulația sanguină în picioare, facilitând o oxigenare mai bună a țesuturilor și eliminarea toxinelor. Un alt beneficiu important este scăderea tensiunii arteriale și a anxietății. În plus, masajul picioarelor înainte de culcare poate face minuni pentru somnul vostru, ajutându-vă să vă relaxați și să vă odihniți mai profund. De asemenea, prin masaj puteți reduce anxietatea și oboseala, ceea ce vă va spori capacitatea de concentrare pe parcursul zilei.