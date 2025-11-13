Primele zile de viață ale unui nou-născut sunt pline de emoție, dar și de mici griji legate de îngrijirea corectă a bebelușului. Printre acestea se află și atenția acordată bontului ombilical, acea mică porțiune care rămâne atașată de abdomenul copilului după naștere și care, în mod normal, se usucă și cade în decurs de una-două săptămâni. Deși procesul este firesc și, de cele mai multe ori, fără complicații, uneori pot apărea semne de infecție ce necesită intervenția medicului.



După naștere, medicul secționează cordonul ombilical între două pense sterile și aplică o clemă la câțiva centimetri de peretele abdominal. Zona este apoi dezinfectată, iar bontul rămâne expus până la vindecare. În această perioadă, a precizat dr. Ana Bordea, părinții au un rol important: trebuie să mențină igiena impecabilă a buricului, spălându-se bine pe mâini înainte de orice atingere și curățând zilnic zona cu comprese sterile îmbibate în alcool medicinal sau soluții antiseptice recomandate de medic. „Este esențial ca bontul să rămână uscat, motiv pentru care nu se acoperă permanent cu pansamente și nu se grăbește desprinderea lui.



Problemele apar atunci când zona ombilicală devine roșie, caldă, ușor umflată sau dureroasă la atingere. Acestea pot fi primele semne ale unei infecții, cunoscută sub numele de omfalită neonatală. În cazurile mai severe, poate apărea o secreție galben-verzuie, cu miros neplăcut, iar bebelușul poate fi mai agitat, febril sau, dimpotrivă, neobișnuit de somnolent. Medicul este singurul care poate stabili gravitatea situației și tratamentul potrivit. În funcție de extinderea infecției, acesta poate recomanda aplicarea de soluții antiseptice, administrarea de antibiotice locale sau, în cazurile complicate, tratament antibiotic injectabil în spital“, a explicat medicul.



Specialiștii atrag atenția că riscul de infecție este mai mare la nou-născuții prematuri, la cei născuți în afara maternităților sau în condiții de igienă precară. De aceea, prevenția rămâne cea mai sigură formă de protecție. Astfel, curățarea blândă, folosirea produselor antiseptice recomandate de medic și expunerea bontului la aer contribuie la o vindecare rapidă și fără complicații. Foarte important de reținut este că un bont ombilical curat și uscat este semnul că organismul micuțului se adaptează bine la viața din afara uterului.