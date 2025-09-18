Buzele joacă un rol esențial în viața de zi cu zi: vă ajută să vorbiți, să mâncați, să vă exprimați emoțiile și să protejați interiorul cavității bucale. Spre deosebire de alte zone ale pielii, ele nu conțin glande sebacee, așa că sunt mai vulnerabile la factorii externi, precum frigul, vântul sau căldura excesivă. Dacă nu le acordați atenția cuvenită, susțin medicii, ele se pot usca, crăpa și deveni dureroase. În cazuri mai grave, pot apărea chiar și infecții locale, dacă bacteriile pătrund prin leziunile formate. Una dintre cele mai comune cauze ale uscăciunii este deshidratarea. Dacă nu consumați suficiente lichide pe parcursul zilei, organismul va începe să semnalizeze lipsa apei prin modificări ale pielii, iar buzele sunt printre primele afectate.



Este important să beți cel puțin doi litri de apă zilnic și să nu așteptați să vi se facă sete pentru a vă hidrata. Deficiențele nutriționale pot, de asemenea, contribui la crăparea și descuamarea buzelor. Lipsa vitaminelor din complexul B și a zincului afectează sănătatea pielii și capacitatea acesteia de a se reface. Dacă observați că buzele se vindecă greu, se înroșesc sau se irită frecvent, este posibil să aveți o carență care necesită atenția medicului. În astfel de situații, este recomandat să faceți analize și să discutați cu un specialist înainte de a lua suplimente alimentare pe cont propriu. Există și cauze dermatologice care pot duce la probleme persistente ale buzelor, cum sunt eczema sau dermatita de contact. Acestea pot apărea în urma contactului cu produse iritante, ca anumite paste de dinți, rujuri sau alimente.

