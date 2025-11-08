De multe ori, atunci când alegeți gustări rapide sau adăugați ingrediente în salate, poate nu vă gândiți câtă valoare nutritivă se ascunde în câteva semințe.



Potrivit specialiștilor, acestea sunt pline de fibre, proteine, grăsimi sănătoase, vitamine și minerale care pot aduce beneficii majore organismului vostru. Consumul lor regulat contribuie la echilibrarea nivelului de zahăr din sânge, la buna funcționare a digestiei și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. În plus, compușii din anumite semințe pot reduce colesterolul și riscul de boli cronice.



Așadar, prin includerea lor în alimentație, îi oferiți corpului un aport valoros de magneziu, calciu, fier și fosfor, minerale esențiale pentru sănătatea oaselor. De exemplu, semințele de floarea-soarelui sunt ușor de integrat în dietă și aduc un plus de vitamina E, mangan și antioxidanți care protejează inima. Compușii lor contribuie la diminuarea radicalilor liberi și la menținerea sănătății sistemului cardiovascular.



La fel de benefice sunt și semințele de susan, bogate în fibre, seleniu și acizi grași esențiali, care pot ameliora inflamația și simptomele artritei. Semințele de in și cele de chia sunt recunoscute, în schimb, pentru aportul de fibre, proteine și acizi grași omega. Ele pot stabiliza glicemia, pot îmbunătăți digestia și susțin sănătatea pielii și a inimii. În același timp, cele de cânepă oferă una dintre cele mai mari concentrații de proteine vegetale, fiind ideale pentru un plus de energie.