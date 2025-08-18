Glicemia, nivelul de glucoză din sânge, este un indicator esențial al sănătății metabolice. Menținerea ei constantă este importantă pentru buna funcționare a organismului, însă multe persoane se confruntă cu fluctuații ce pot cauza simptome neplăcute și, pe termen lung, complicații precum afectarea rinichilor, probleme de vedere, boli cardiovasculare sau tulburări neurologice. Care sunt cauzele care pot produce variații ale glicemiei?



Alimentația - O dietă bogată în carbohidrați simpli (dulciuri, sucuri, produse de patiserie) duce la creșteri rapide ale glicemiei, în timp ce mesele sărite sau prea sărace în carbohidrați pot provoca scăderi bruște. O alimentație echilibrată, bogată în fibre și proteine, cu evitarea alimentelor cu indice glicemic ridicat, ajută la stabilizarea glicemiei.



Lipsa activității fizice - Mișcarea regulată crește sensibilitatea la insulină și stabilizează glicemia. Sedentarismul favorizează rezistența la insulină și variațiile glicemice. Se recomandă cel puțin 30 de minute de activitate fizică moderată zilnic.



Stresul - Hormonii de stres, precum cortizolul și adrenalina, cresc glicemia. Tehnici de relaxare, respirație profundă, yoga sau meditația contribuie la echilibru.



Probleme de sănătate - Diabetul (tip 1 și 2), hipotiroidismul, sindromul ovarului polichistic sau afecțiunile pancreasului pot perturba glicemia. Monitorizarea medicală periodică este esențială.



Medicamentele - Anumite tratamente (corticosteroizi, beta-blocante, diuretice) pot influența glicemia. Ajustarea lor trebuie discutată cu medicul.



Somnul - Somnul insuficient sau de proastă calitate provoacă dezechilibre hormonale și creșterea glicemiei. Sunt recomandate 7–8 ore de somn pe noapte și un program regulat de odihnă.



Hidratarea - Deshidratarea concentrează sângele și ridică glicemia. Consumul adecvat de apă, mai ales în condiții de efort sau căldură, este esențial.



Prin alimentație echilibrată, activitate fizică, gestionarea stresului și un stil de viață sănătos, nivelul glicemiei poate fi menținut stabil, reducând riscul complicațiilor pe termen lung.

