Ați savurat o înghețată, dar la scurt timp, o durere ascuțită v-a străbătut fruntea ca un fulger? Este acel moment neplăcut, dar familiar pentru mulți, cunoscut popular drept „înghețarea creierului” sau „brain freeze”. Potrivit specialiştilor, fenomenul nu este deloc periculos, dar poate fi atât de intens încât vă oprește din orice activitate pentru câteva secunde bune. Totul începe în momentul în care ceva foarte rece atinge partea superioară a cavității bucale, mai exact cerul gurii. Această zonă este bogat vascularizată și conectată la nervul trigemen, unul dintre cei mai importanți nervi cranieni. Când temperatura scade brusc în acea zonă, vasele de sânge se contractă rapid pentru a conserva căldura.



Apoi, într-o reacție compensatorie, se dilată brusc pentru a readuce temperatura la normal. Acest joc rapid de contracție și dilatare trimite un semnal de alarmă către creier, care îl interpretează ca durere, chiar dacă sursa reală nu este acolo unde o simțiţi. Durerea este resimțită de obicei în zona frunții sau a tâmplelor și poate varia în intensitate. În cele mai multe cazuri, dispare la fel de repede cum a apărut, după câteva secunde sau maximum două minute. Partea bună este că această durere poate fi ușor evitată sau atenuată. Tot ce trebuie să faceţi este să mâncaţi mai încet și să evitați contactul direct dintre alimentele reci și cerul gurii. Dacă durerea totuși apare, puteți apăsa limba pe cerul gurii pentru a le încălzi sau puteți bea o înghițitură de apă la temperatura camerei