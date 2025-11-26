Chistul pilonidal sacrococcigian este o afecțiune cronică a șanțului interfesier, întâlnită frecvent la adulții tineri, cu impact asupra calității vieții și activității profesionale. Etiopatogenia este considerată în mare parte dobândită, implicând pătrunderea firelor de păr în piele, cu reacție inflamatorie de tip corp străin. Diagnosticul se bazează, în principal, pe examinarea clinică, iar tratamentul este chirurgical, variind de la excizia clasică, până la proceduri sau tehnici minim invazive endoscopice și laser. Factorii de risc pentru recidivă includ obezitatea, pilozitatea abundentă, igiena deficitară și nerespectarea epilării postoperatorii.



Potrivit dr. Edwin Abdulachim, boala afectează în special bărbații tineri, cu șanț interfesier adânc și activitate prelungită în poziție șezând. Clinic, variază de la forme asimptomatice, cu orificii punctiforme și secreție discretă, până la abces pilonidal acut sau forme cronice recurente cu multiple orificii și secreție persistentă. „Abcesul acut se tratează prin incizie și drenaj, cu antibiotice numai dacă există semne sistemice sau comorbidități. Managementul modern urmărește vindecarea stabilă, durere minimă și reintegrare rapidă, evitând sutura mediană și preferând metode care deplasează cicatricea lateral“, a explicat medicul.

