

Cu o experiență de peste 20 de ani în diagnosticarea apneei de somn, dr. Enikö Vera Pall, medic primar pneumolog din Constanța, ne-a prezentat, în următorul interviu, care sunt riscurile la care se supun atât bărbații, cât și femeile în tulburările de respirație din timpul somnului, dacă sunt ignorate, și cum putem interveni pentru un somn odihnitor.

- Care sunt cele mai frecvente tulburări de respirație în timpul somnului?

- Cele mai frecvente sunt sforăitul și apneea de somn. Sforăitul apare atunci când aerul trece prin căile respiratorii superioare și produce vibrația țesuturilor moi. Este un zgomot care deranjează anturajul, dar poate fi și un semnal de alarmă. De multe ori, în zgomotul sforăitului apar pauze de respirație – iar acestea pot indica prezența apneei de somn.

- Cât de periculoasă este apneea de somn?

- Apneea înseamnă oprirea respirației. Uneori este însoțită de sforăit, alteori nu. Există și hipopneea – adică diminuarea amplitudinii respirației. Atât apneea, cât și hipopneea determină scăderea oxigenului din sânge, iar aici apare pericolul real. Dacă episoadele sunt frecvente – mai mult de cinci pe oră – și saturația oxigenului scade mult, riscurile devin serioase.

- Se poate muri din cauza apneei?

- Din păcate, da. Scăderea oxigenului afectează în special inima și creierul. Pot apărea stopul cardiac, accidentul vascular cerebral, tulburările de ritm, infarctul miocardic și chiar moartea subită. În timpul apneei, căile respiratorii se colabează. Creierul comandă respirația, dar aerul nu poate pătrunde. În unele cazuri, se poate produce aspirație de conținut gastric, ceea ce poate duce la pneumonie de aspirație sau chiar la deces.

- Sunt mai afectați bărbații sau femeile de apneea de somn?

- Statistic, bărbații sunt mai frecvent afectați, dar și femeile suferă de această problemă. Obezitatea este un factor de risc major. Țesutul adipos se poate depune inclusiv la baza limbii, iar în timpul somnului, când musculatura se relaxează, căile respiratorii se îngustează. Fumatul contribuie și el prin inflamația cronică a căilor respiratorii. Și copiii pot fi afectați; examenul ORL se impune deoarece hipertrofia amigdalelor e cauza frecventă la copii.

- Ce trebuie să facă un pacient care suspectează că are apnee?

- De obicei, pacientul merge inițial la medicul ORL pentru sforăit. Dacă nu se identifică o cauză locală, este îndrumat către pneumolog. De asemenea, cardiologii și neurologii trimit pacienți atunci când apar complicații cardiovasculare sau neurologice. Diagnosticul se stabilește printr-o înregistrare a respirației în timpul nopții (poligrafie respiratorie). Pacientul primește un aparat pe care îl montează acasă și îl aduce a doua zi pentru interpretarea datelor.

- În ce constă tratamentul?

- Tratamentul standard este terapia CPAP. Este un aparat care introduce aer sub presiune printr-o mască și menține căile respiratorii deschise în timpul somnului. Aparatele moderne sunt silențioase și performante. Pacienții spun frecvent că, după ce încep terapia, dorm mult mai bine și se trezesc odihniți. Este important de menționat că aparatul nu vindecă apneea, dar o controlează eficient. Apneea este o boală cronică. Totuși, scăderea în greutate poate reduce severitatea ei. Am avut pacienți care, după ce au slăbit și și-au menținut greutatea în limite normale, nu au mai avut nevoie de aparat. Fluctuațiile mari de greutate sunt periculoase pentru organism.

- Tratamentul este decontat de Casa de Asigurări de Sănătate?

- În Constanța, lucrurile funcționează bine. Pacientul primește documentele necesare și depune dosarul la Casa de Asigurări. Decizia de decontare vine, de obicei, într-un timp rezonabil. Aparatul este decontat, însă masca trebuie achiziționată de pacient. Este foarte importantă alegerea unei măști potrivite, pentru confort și complianță la tratament.

- De ce este important tratamentul?

- Pentru că vorbim despre o boală cronică serioasă. Dacă există tratament eficient și decontat, este păcat să nu fie folosit. Pacienții care urmează terapia dorm mai bine, sunt mai odihniți, reduc riscurile cardiovasculare, își îmbunătățesc semnificativ calitatea vieții. În prezent, avem câteva sute de pacienți activi în program. Zilnic, aproximativ 4-5 persoane vin pentru prelungirea documentației de decontare.

În concluzie, sforăitul nu este doar o problemă socială, ci poate fi un semnal de alarmă pentru o afecțiune gravă. Apneea de somn netratată poate avea consecințe dramatice, dar vestea bună este că există soluții eficiente și accesibile. Un consult la timp poate face diferența dintre un somn odihnitor și un risc major pentru sănătate.

