Toată lumea ar trebui să știe că magneziul este un mineral indispensabil pentru sănătatea organismului. Ba chiar există o mulțime de motive pentru care ar trebui să-l includeți în dieta de zi cu zi.



Deficiența de magneziu este asociată cu un număr mare de boli, inclusiv dureri musculare, modificări comportamentale, amețeală, probleme ale articulațiilor sau migrene. Așadar, există nenumărate motive pentru a consuma magneziu. În primul rând, există foarte puțini nutrienți ce oferă beneficiile magneziului, acesta fiind al patrulea mineral ca și cantitate întâlnit în celulele organismului, după calciu, fosfor și potasiu. Principalele motive pentru a consuma magneziu zilnic sunt: împiedică degenerarea cartilajelor și implicit ajută la prevenirea mai multor probleme, cum ar fi osteoartrita sau durerile articulare. De fapt, acesta este principalul mineral care alungă disconfortul muscular. Prin consumul de magneziu veți putea preveni următoarele probleme: spasme, crampe, furnicături, amorțeli sau tremurat. Apoi, reglează bătăile neregulate ale inimii și ajută la normalizarea tensiunii arteriale, plus că înlătură durerile de cap sau de maxilar, deoarece acestea sunt de cele mai multe ori cauzate de tensionarea mușchilor. De asemenea, ameliorează amețeala, care poate fi cauzată de mușchii tensionați din zona cervicală.



