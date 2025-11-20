Calciul este unul dintre „arhitecții“ principali ai corpului în dezvoltare, însă mulți copii ajung să se confrunte cu un deficit care trece adesea neobservat. Din păcate, susțin specialiștii, orice lipsă a acestui mineral poate avea consecințe pe termen lung. Deși pare un subiect simplu, deficitul de calciu la copii nu vine cu semne spectaculoase la început, ci cu schimbări subtile: oboseală neobișnuită, crampe musculare, iritabilitate sau dificultăți de concentrare. Corpul transmite astfel mici semnale de alarmă, însă ele sunt ușor confundate cu stări trecătoare.



Pe măsură ce lipsa de calciu se accentuează, pot apărea probleme și mai vizibile, precum fragilitatea dinților, un ritm de creștere încetinit sau dureri osoase după activități normale. În aceste condiții, copiii activi, aflați în plin avânt de dezvoltare, au nevoie de cantități consistente de calciu pe care organismul nu le poate produce singur. De aceea, alimentația devine principala sursă: laptele și produsele lactate, ouăle, migdalele, legumele verzi și alimentele fortificate sunt printre cele mai importante resurse naturale. Totuși, nu doar dieta contează, ci și nivelul de vitamina D, esențială pentru buna absorbție a calciului în organism. De aceea, este util ca părinții să fie atenți la semne, să încurajeze o alimentație diversificată și să ceară sfatul unui specialist atunci când observă simptome persistente.