Deficitul de vitamine şi minerale destabilizează organismul

Specialiştii avertizează că lipsa vitaminelor afectează puternic pielea şi părul. Ca urmare, pielea ar putea fi uscată, părul fără strălucire, iar buzele ar crăpa. În plus, carenţele de vitamine pot face ca rănile să se închidă mai greu, pielea să se învineţească mai repede, iar unghiile să fie fragile şi pline de pete albe.



Din această cauză, medicii vă sfătuiesc să nu lăsaţi să treacă nicio zi fără să mâncaţi fructe şi legume, iar din dieta săptămânală să nu vă lipsească lactatele, peştele, ouăle. De exemplu, lipsa vitaminei A, care se găseşte mai ales în morcovi, lactate, ouă, ficat, peşte, duce la uscarea şi descuamarea pielii, la un aspect tern al părului, care se va rupe cu uşurinţă. Persoanele cu această carenţă sunt mai predispuse la infecţii cutanate. „Când sunt carenţe de vitamine în organism, nu se mai reînnoieşte pielea. Aceste enzime, chiar şi în cantităţi mici, sunt extrem de importante penru organism”, subliniază dr. Călin Ciubotaru. Vitaminele din grupul B sunt prezente în majoritatea alimentelor, dar mai ales în ficat, carne, ciuperci, ouă, lactate. Lipsa de B2 sau B6 duce la apariţia dermatitei seboreice, a uscăciunii şi fisurării buzelor, iar lipsa de B5 grăbeşte pierderea părului. Atenţie! De vitaminele B au nevoie mai ales vegetarienii şi vârstnicii. În cazul vârstnicilor, polivitaminele nu se iau decât la recomandarea medicului, care trebuie să excludă mai întâi prezenţa unor boli cronice, precum cancerul. La rândul ei, vitamina C intervine în numeroase reacţii enzimatice şi în reacţii de apărare imunologică. În lipsa acestei vitamine, apar mai uşor vânătăi pe piele, precum şi pete hemoragice. De fapt, fără această vitamină, şi unghiile au de suferit, deoarece devin sfărâmicioase. Precizăm că vitamina C se găseşte în fructe (citrice), legume (ardei gras), precum şi în vegetalele conservate. Vitamina D (care se găseşte în lactate, peşte, ouă) are un efect antioxidant şi antiîmbătrânire şi, sub influenţa ultravioletelor, aceasta se sintetizează mai bine în organism.



Ca şi vitaminele, mineralele sunt extrem de importante pentru organism. Fără fier, unghiile devin friabile, iar părul cade mai repede. Tocmai de aceea, este nevoie să mâncaţi spanac, ştevie şi urzici ca să vă refaceţi rezervele de fier. Zincul, la rândul lui, reglează secreţia de sebum şi combate apariţia acneei, iar magneziul reglează majoritatea mecanismelor care au loc la nivelul pielii. Pe scurt, toate vitaminele şi mineralele ar trebui cuprinse în dietă. Care este rolul lor? Una dintre sarcinile cheie ale mineralelor majore este menţinerea echilibrului adecvat al apei în organism. Sodiul, clorura şi potasiul preiau conducerea în acest sens. Alte trei minerale majore - calciu, fosfor şi magneziu - sunt importante pentru oasele sănătoase. Sulful ajută la stabilizarea structurilor proteinelor, inclusiv a unora dintre cele care alcătuiesc părul, pielea şi unghiile. Aşadar, menţineţi o dietă echilibrată, astfel încât să nu aveţi deficienţă de niciun nutrient necesar organismului.



You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') WHERE 1 AND art_data_postare <= '1688552643' AND art_id != '9516' ' at line 3 (SELECT art_id, art_titlu FROM articole INNER JOIN articole_sectiuni ON as_articol = art_id INNER JOIN sectiuni ON as_sectiune = s_id AND s_id IN () WHERE 1 AND art_data_postare <= '1688552643' AND art_id != '9516' ORDER BY art_accesari DESC LIMIT 2)