„Degeaba descoperim un cancer în stadiu de explozie, dacă nu ştim să îl diagnosticăm precoce!”

Foarte mulţi bărbaţi sunt diagnosticaţi, lună de lună, de către medici, cu cancer. Mai grav este că frecvenţa cancerelor apărute în zona aparatului urinar a crescut extrem de mult în ultima perioadă. „Practic, vorbim despre o explozie a cancerului de vezică urinară, a cancerului de rinichi, a cancerelor uroteliale de căi urinare, inclusiv cancerele de prostată, cancerele de testicule. Explicaţia nu este una categorică, dar se presupune că în frecvenţa crescută a patologiei oncologice sunt incriminate o serie de factori externi, de mediu, chimici, alimentari - aceste E-uri despre care se tot vorbeşte, dar şi o serie de substanţe chimice, care pot fi agresive asupra organismului uman şi să dea aceste afecţiuni oncologice”, este de părere prof. univ. dr. Viorel Tode, medic urolog. Tocmai de aceea, el consideră că, pe viitor, trebuie să se pună mai mult accentul pe medicina preventivă şi educaţia sanitară a individului. „Degeaba descoperim un cancer în stadiu de explozie, cu metastaze, dacă nu ştim să îl diagnosticăm precoce. De exemplu, în patologia prostatei canceroase există un antigen specific al prostatei, pe care orice bărbat trecut de 40 de ani ar trebui să îl facă. Acesta este ca un senzor, ca un clopoţel care spune: atenţie! Dacă valoarea este peste 4 nanograme, este posibil să avem de-a face cu un neoplasm. Aşa cum la femei se efectuează testul Babeş Papanicolau, poate aşa ar trebui şi la bărbaţi să se facă aceste teste pentru depistarea precoce a cancerului. Medicina preventivă şi-ar spune atunci cuvântul. Trebuie să educăm oamenii în acest sens”, a declarat medicul. Cancerele de prostată se dezvoltă lent Cancerul de prostată este o formă de cancer care se dezvoltă în prostată, o glandă aflată la intersecţia aparatului urinar cu cel genital, la bărbaţi. De obicei, cancerele de prostată se dezvoltă lent, dar, cu toate acestea, există cazuri în care cancerul de prostată se dezvoltă în mod agresiv. Astfel, celulele canceroase se pot extinde prin metastază, la oase şi ganglionii limfatici. Trebuie să ştiţi că acest tip de cancer poate provoca durere, disfuncţie erectilă, dificultăţi de urinare şi probleme în timpul actului sexual. Alte simptome se pot dezvolta în timpul unor etape ulterioare ale bolii. Mai grav este că, odată ce cancerul începe să crească mai repede sau să se extindă la alte ţesuturi, poate deveni periculos. Desigur, acest tip de cancer prostatic agresiv poate apărea la orice vârstă. Deşi boala are tendinţa de a progresa încet, ea este mortală, dacă tumora creşte dincolo de glandă. Partea bună a lucrurilor este că, descoperit în fază de început, cancerul de prostată poate fi vindecat. Specialiştii spun că, odată extins dincolo de ţesutul prostatic (la oase, plămâni sau nodulii limfatici), cancerul nu poate fi vindecat, dar deseori poate fi ţinut sub control pentru mulţi ani. În cazul cancerului de prostată diagnosticat în stadiu iniţial cu sau fără ganglioni metastatici şi fără metastaze organice la distanţă, pacientul are ca indicaţie princeps prostatectomia radicală, care presupune excizia prostatei şi reanostomozarea uretrei la vezica urinară. În cazurile de cancer de prostată avansat şi nu numai, opţiunile de terapie oncologică sunt multiple - hormonoterapie, brahiterapie sau radioterapie etc. Opţiunea terapeutică fundamentală pentru pacienţii aflaţi în stadiu curativ, cu speranţa lungă de viaţă şi status biologic bun, este prostatectomia radicală.

