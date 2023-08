Dependența de alcool nu afectează doar sănătatea, ci și aspectele sociale

Alcoolismul reprezintă o afecțiune complexă care poate influența toate aspectele vieții unei persoane. Cunoscută și sub denumirile de dependență de alcool, abuz de alcool, dependență alcoolică sau consum nociv de etanol, afecțiunea poate varia în severitate, de la ușoară până la severă.



Principalele semne și simptome ale alcoolismului constau în resimțirea unei nevoi puternice de a consuma alcool și băutul unor cantități mai mari sau pe o perioadă mai lungă decât era planificat. De asemenea, un dependent va simți nevoia de a bea tot mai mult pentru a resimți efectele alcoolului și va petrece un timp semnificativ consumând aceste băuturi sau recuperându-se de pe urma consumului. Alte simptome ale unui om dependent de alcool constau în pierderea memoriei sau incapacitatea de a își aminti evenimente petrecute în timpul consumului de alcool. Pot apărea, de asemenea, probleme relaționale cu prietenii și familia. Se va observa și un impact negativ al consumului de alcool asupra muncii, școlii sau, după caz, responsabilităților de acasă. Simptomele pot include greață, uscăciunea gurii, bătăi rapide ale inimii, febră, insomnie, transpirație, tremurături ale mâinilor, convulsii, iritabilitate, neliniște, anxietate, depresie, halucinații sau delirium tremens.



Dacă ați experimentat două sau mai multe dintre simptomele menționate, pe parcursul ultimului an, este posibil să suferiți de alcoolism. Din punct de vedere al severității, valorile ei pot varia în funcție de numărul și gravitatea simptomelor prezente. Diagnosticul alcoolismului se realizează de către cadrele medicale care vor verifica dacă simptomele corespund criteriilor de diagnosticare din Manualul de Diagnostic și Statistică al Tulburărilor Mentale (DSM).



Alcoolismul are patru stadii. Primul îl reprezintă stadiul de risc, atunci când consumul de alcool poate fi o metodă de socializare sau de reducere a stresului. În acest stadiu, alcoolul este folosit pentru a genera o stare de bine. Iar toleranța la alcool va crește. În a doua etapă, dependența de alcool în stadiu incipient, pot apărea consumul secret și solitar de alcool, gânduri frecvente legate de alcool și pierderi de memorie în timpul consumului. La dependența de alcool în stadiu mediu, consumatorul va pierde controlul asupra consumului și vor apărea problemele la locul de muncă, în școală, în relații, dar și diverse patologii. Testele de laborator și investigațiile medicale pot dezvălui leziuni ale organelor. Iar atunci când dependența este în stadiu terminal, consumul de alcool devine obiectivul principal al vieții. Va afecta negativ toate aspectele importante, de la alimentație și sănătate la relații și starea de fericire. Consecințele pot fi fatale.