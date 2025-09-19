Apa reprezintă aproximativ 60% din greutatea corporală a bărbaților și 50% în cazul femeilor, fiind esențială pentru funcționarea tuturor organelor, menținerea pielii sănătoase, digestie și eliminarea toxinelor. Atunci când organismul pierde mai multă apă decât primește, apare deshidratarea, care nu înseamnă doar lipsa lichidelor, ci și a sărurilor minerale necesare echilibrului intern. Pe lângă pierderile zilnice de apă prin transpirație, urină sau lacrimi, deshidratarea poate fi provocată de febră, vărsături, diaree, transpirație excesivă, diabet sau medicamente cu efect diuretic.



Deshidratarea ușoară se manifestă prin sete, gură uscată, oboseală, crampe și urină închisă la culoare. În forme severe apar lipsa urinei, scăderea tensiunii, amețeli, confuzie, convulsii și chiar comă. În astfel de situații este necesară intervenție medicală de urgență.



Specialiștii recomandă un consum zilnic de 1,5–2 litri de apă, fără a aștepta senzația de sete. În perioade caniculare sau în timpul efortului fizic, aportul de lichide trebuie crescut. Fructele și legumele bogate în apă (pepene, căpșune, castraveți, roșii) pot sprijini hidratarea.



Un indicator simplu al nivelului de hidratare este culoarea urinei: cu cât este mai deschisă, cu atât organismul este mai bine hidratat.

