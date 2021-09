Detoxifiați-vă colonul cu semințe de in

Din când în când, organismul are nevoie de o mică detoxifiere, foarte importantă fiind detoxifierea colonului, care trebuie făcută urmând o dietă bogată în fibre solubile și insolubile, acestea având calitatea de a absorbi toxinele de la nivelul colonului. De ce trebuie să optați pentru o dietă de detoxifiere a colonului? Pentru că vă curăță colonul într-un mod natural, fără efecte adverse. Desigur, pe piață există multe produse dedicate curățării colonului, însă acestea pot provoca efecte adverse precum: deshidratare, greață, iritarea colonului.

Așadar, pentru o detoxifiere a colonului, care să nu implice riscuri, cel mai bine este să apelați la leacuri naturiste. Potrivit specialiștilor, pentru a curăța această parte importantă a organismului de toxine este necesar să consumați trei lingurițe de făină de semințe de in, timp de trei săptămâni. Prin această metodă, se va normaliza cât mai rapid greutatea corpului dumneavoastră, pentru că semințele de in au capacitatea de a echilibra nivelul de colesterol din sânge. De asemenea semințele de in sunt utile în cazul în care suferiți ca urmare a unor afecțiuni precum gastrita, ulcerul gastric sau duodenal, colita, cistita sau afecțiunile metabolice. În cazul în care nu aveți posibilitatea de a folosi făină de semințe de in, puteți apela la semințele de in măcinate foarte fin.