Detoxifiaţi-vă organismul! Evitaţi apariţia problemelor de sănătate

Din când în când, o detoxifiere a organismului este chiar binevenită. De ce? Pentru că detoxifierea poate reduce incidenţa de apariţie a multor probleme de sănătate, cum ar fi oboseala cronică, imunitatea scăzută, alergiile, durerile de cap, scăderea capacităţii de concentrare sau mâncărimile pielii.

Potrivit dr. Mihaela Ion, medic de familie, în condiţii normale, organismul uman este capabil să se cureţe singur, dar în ziua de azi, creşterea nivelului de stres, lipsa exerciţiilor fizice, constipaţia, dieta necorespunzătoare şi stilul de viaţă nesănătos fac ca toxinele din mediu să pună o tot mai mare presiune asupra organismului.

Ca urmare, trebuie să învăţăm cum să scăpăm de ele. Medicul a precizat că, spre exemplu, există o legătură strânsă între consumul de zahăr şi o mulţime de probleme de sănătate precum obezitatea, diabetul, inflamaţiile care pot duce la afectarea membranei celulelor.

Apoi, cu cât sunteţi mai stresat, cu atât mai mult vă bazaţi pe alimentele şi băuturile care conţin zahăr şi care vă oferă un plus de energie pe termen scurt, pentru care însă plătiţi un preţ piperat din punctul de vedere al sănătăţii.

„Nu mai cumpăraţi toate prostiile din comerţ! Faceţi tot posibilul şi renunţaţi la consumul de zahăr şi aşa veţi reuşi să preveniţi acumularea de kilograme, inflamaţiile, îmbătrânirea prematură şi chiar dezechilibrul energetic. Cel mai bine ar fi să beţi ceai de lemn dulce, care conţine zero calorii. În plus, această plantă are proprietăţi antiinflamatorii şi antibacteriene ca şi multe alte beneficii pentru sănătate. Alte ceaiuri pentru care puteţi opta sunt cele de mentă şi scorţişoară”, a precizat medicul.

În plus, şi verdeţurile ajută mereu la detoxifiere, iar cele mai bune sunt cele cu gust amar. Atunci când mâncaţi rucola, păpădie sau năsturel, este stimulat ficatul pentru a curăţa mai eficace organismul. Apoi, gustul amar este un semnal pentru sistemul gastrointestinal. Astfel, acesta începe să elibereze hormoni şi enzime digestive care cresc secreţia biliară, metabolizează grăsimile şi menţine eliminarea uşoară. În cele din urmă, acest lucru ajută organismul să elimine toxinele mai rapid.