Dieta cu ouă fierte atrage foarte mulți oameni, prin eficiența în ceea ce privește scăderea în greutate. Cu toate acestea, susțin specialiștii, o alimentație bazată pe ouă fierte vine cu recomandări clare și posibile riscuri. Acest tip de dietă presupune consumul a 2-4 ouă fierte pe zi, în combinație cu alte alimente cu conținut scăzut de calorii. Atenție! Regimurile stricte limitează meniul la ouă, legume cu puțin zahăr și, ocazional, o porție mică de fructe slab calorice. Variantele moderate includ, totuși, și proteine slabe, precum piept de pui, curcan sau pește, împreună cu verdețuri sau lactate degresate.

În același timp, trebuie avut în vedere ca ouăle să fie fierte, tari sau moi, fără adaos de ulei, sosuri sau grăsimi animale. Dacă aveți, însă, afecțiuni medicale, discutați cu medicul înainte de a începe să le consumați. De precizat că ouăle oferă proteine cu valoare biologică ridicată, colină pentru sistemul nervos, antioxidanți importanți pentru sănătatea ochilor, vitamine și minerale diverse. Foarte important, ele mențin foamea sub control și ajută la compoziția corporală. Cu toate acestea, evitați dieta dacă aveți alergie la ouă, boli cardiace, diabet dezechilibrat, colesterol crescut necontrolat sau afecțiuni renale.