Dieta low carb, cunoscută și ca dietă săracă în carbohidrați, se bazează pe reducerea consumului de pâine, paste, dulciuri și alte alimente bogate în glucide, cu scopul de a stimula organismul să folosească grăsimile drept sursă principală de energie. Spre deosebire de dietele clasice de tip hipocaloric, care pun accentul pe reducerea globală a caloriilor, aceasta modifică structura macronutrienților, punând în prim-plan proteinele și grăsimile. Potrivit specialiștilor, principiul de funcționare este relativ simplu: prin scăderea aportului de carbohidrați, nivelul de glucoză din sânge scade, iar organismul este „forțat” să acceseze rezervele de grăsime pentru a produce energie. Acest proces poate duce la o reducere mai rapidă a greutății corporale și la un control mai bun al glicemiei, motiv pentru care dieta este deseori recomandată persoanelor cu diabet zaharat de tip 2 sau cu sindrom metabolic.



Totodată, dietele low carb au, de asemenea, un impact asupra senzației de foame și de sațietate. Totuşi, acestea nu sunt potrivite pentru toată lumea. În primul rând, persoanele cu boli renale ar trebui să evite un aport excesiv de proteine, deoarece rinichii lor au deja dificultăți în filtrarea produselor de metabolism. Un alt grup vulnerabil îl reprezintă femeile însărcinate sau cele care alăptează. De asemenea, copiii și adolescenții nu ar trebui să urmeze o dietă low carb strictă, deoarece sunt în plină perioadă de creștere și dezvoltare, iar carbohidrații joacă un rol important în furnizarea de energie și în dezvoltarea sistemului nervos.