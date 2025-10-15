Nu știți în ce constă nutriția pentru oase puternice și sănătoase? Medicii afirmă că o dietă echilibrată este esențială pentru a vă întări oasele și pentru a preveni fracturile, osteoporoza, deformările coloanei vertebrale, problemele dentare și multe alte boli. În ce constă nutriția pentru oase puternice și sănătoase? Pentru a evita problemele osoase, este important să includeți în alimentație produse bogate în calciu, magneziu, potasiu, vitamina D și omega 3, care vor hrăni oasele. De exemplu, laptele și produsele lactate sunt alimente extrem de bogate în calciu. Acestora li se adaugă nucile crude și nesărate (migdale, alune, castane), lintea, smochinele, fasolea, spanacul. Dintre alimentele bogate în magneziu amintim laptele și derivatele din lapte, legumele cu frunze verzi, legumele, scoicile, cerealele integrale, brânza de capră.



Alimentele bogate în potasiu sunt algele, fructele uscate, roșiile. În același timp, vitamina D este esențială pentru absorbția calciului și a magneziului în oase. Corpul o produce în mod natural atunci când pielea este direct expusă la soare, așa că sunteți sfătuiți să faceți plajă zilnic dimineața sau seara. Dacă locuiți într-o zonă puțin însorită, puteți consuma des ouă și pește gras (sardine, hering, somon, ton) sau puteți lua vitamina D sub formă de supliment. Acizii grași Omega 3 și 6 se găsesc în concentrații mari în pește, mai ales în cel oceanic, tofu, ulei de soia, semințe de in. Referitor la proteine, acestea nu se obțin doar din carne, pește și ouă. De fapt, un exces de proteine animale poate agrava și accelera osteoporoza. Vă recomandăm aceste surse de proteine vegetale: legume, lucernă încolțită, avocado, nuci crude și nesărate, spirulină.

