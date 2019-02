Din ce cauză plâng bebeluşii. Ce spune psihologul

De ce plânge bebeluşul? Oare nu a mâncat suficient, are vreo problemă, îl doare ceva? Liliana Tudose, psiholog şi educator prenatal este de părere că atunci când cel mic este agitat şi nu dă semne a se linişti, asta poate însemna că are parte de practici neprietenoase de îngrijire, el având nevoie să fie alăptat la cerere, are nevoie de multă atenţie din partea mamei etc.

Plânsetele celui mic au legătură şi cu starea mamei, dacă ea este neliniştită, dacă este sau nu susţinută de familie, dacă ea crede că este ceva în neregulă cu laptele ei sau dacă ea crede că bebeluşul stă prea mult sau prea puţin la sân. Apoi, dacă prinderea sânului nu este corectă bebeluşul poate fi neliniştit, deoarece poate primi o cantitate mai mică de lapte. Agitaţia poate apărea şi din cauza existenţei frenului lingual, care poate modifica jetul de lapte, astfel încât să primească mai mult sau mai puţin lapte.

„Există bebeluşi care refuză sânul când vine un jet puternic de lapte şi se enervează sau alţii care sunt nemulţumiţi de faptul că nu primesc tot laptele de care au nevoie. De asemenea, mama poate deveni anxioasă datorită mitului că laptele ei nu este destul sau suficient de bun pentru bebe, dar laptele matern este perfect adaptat cu vârsta copilului şi momentul din zi, iar prin supt bebeluşul va comanda exact compoziţia de lapte care îi este necesară”, a precizat specialistul.