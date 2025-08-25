Ca să nu greșești, cel mai bine este să apelezi la indicațiile date în acest sens de un medic ORL, iar cei de la Clinicile Dr. Daniela Ionescu sunt cei mai buni.

Una dintre preocupările mămicilor este să-i asigure celui mic o igienă riguroasă. Și, printre tăiat unghiuțe și spălat pe cap, două dintre operațiunile la care cei mici protestează cel mai mult, mai există una care naște unele controverse, privind modalitatea în care este realizată. Ne referim aici la curățarea urechiușelor celui mic, pentru că multe mămici sunt îngrozite atunci când aud de ceară în urechi. Ca să nu greșești, cel mai bine este să apelezi la indicațiile date în acest sens de un medic ORL, iar cei de la Clinicile Dr. Daniela Ionescu sunt cei mai buni.

Cerumenul are rolul lui, ne învață oricemedic ORL

Deși ni se pare un semn de igienă deficitară, orice medic ORL ne va spune că, de fapt, ceara din urechi nu este acel ”bau-bau”. Fiecare ureche sănătoasă conţine cerumen, sau ceară cum i se mai zice, și este modalitatea prin care urechea se curăță singură. Prin scurgerea cerumentului din ureche, sunt eliminate de fapt celulele moarte din zonă. Chiar dacă ai observat că în canalul urechii este ceară, nu încerca să o îndepărtezi mai în profunzime, ci limitează doar la ceea ce vezi! De fapt, cerumenului este cel despre care se știe că nu lasă microbii și apa să pătrundă în interiorul urechii, iar timpanul este menținut uscat.

Nu folosi bețișoare pentru curățarea urechilor

Atunci când vine vorba de curățarea urechilor copilului, recomandarea medicului ORL este să uiți de bețișoarele de vată, deoarece în ureche rămân firicele de vată care pot duce la discomfort și infecții. De asemenea, nu-ți curăța urechile în fața copilului, deoarece acesta poate repeta după tine introducând în urechiușele sale mici diferite obiecte.

Curăță pavilionul, iar nu canalul

Și atunci, trebuie să nu spălăm deloc urechile bebelușului? Bineînţeles că igiena urechilor nu trebuie să fie superficială în cazul bebeluşului, ci doar corectă. Vei îndepărta mai întâi ceara care este ușor de observat din exterior, și nu te vei atinge deloc de canal.

Dacă ai observat că murdăria din ureche sau ceara s-a uscat şi nu se curăţă ușor, încălzește puțin ulei, nu-l înfierbânta și picură apoi în urechea celui mic. Abia după ce acesta s-a înmuiat, încearcă să cureți bine zona, respectând ceea ce ți-am zis. În cazul unui dop de ceară, nu te repezi la farmacie să ceri nu știu ce produse care ar putea să rezolve problema, pentru că nu este cazul. Apelează la un medic ORL bun și înțelegător, care știe cum să se ocupe de cei mici. Recomandarea noastră se îndreaptă tot către Clinica ORL Dr. Daniela Ionescu. Dacă micuțul se plânge că nu aude bine sau are dureri de urechi, la fel adresează-te medicului specialist, nu încerca să rezolvi singură problema.

Igiena urechilor la nou-născut și sugar

Niciodată, în urechea micuțului tău, nu trebuie să introduci beţişoare igienice, degetul sau alte produse de curăţare pe care le-ai cumpărat din farmacii și despre care te gândești că ar fi sigure pentru această operațiune delicată. O simplă atingere poate să afecteze structura internă a urechii sau poate împinge ceara în canal, ceea ce va spori riscul de infecţii și de creare a dopului.

Cum procedezi cu curățarea urechilor copilulului mic

La copiii de vârstă preşcolară, urechile se spală şi se curăţă în fiecare zi. Aşează-l pe scăunel lângă tine, explică-i ce urmează să faci. Dacă vezi că nu este prea cooperant, mai bine lasă pe altă dată, când este ceva mai înțelegător. Chiar dacă sunt ceva mai mari, mulți copii vor plânge, pentru că vor să scape de curățarea urechilor. În special dacă s-au confruntat cu otite, refuză să se atingă cineva de urechile lor, pentru că au impresia că vor simți durere. Dacă vei ști cum să abordezi situația, el va înţelege că este o procedura lipsită de durere, care îi face bine.

Profesioniștii de la clinica ORL Dr. Daniela Ionescu

La această clinică pacientul este cel care se află pe primul loc, iar viziunea cadrelor medicale este una simplă. Orice persoană care le trece pragul, chiar și cei mai mici dintre pacienți, este tratată cu înțelegere și profesionalism. Scopul medicilor ORL de aici este să rezolve rapid și eficient problemele de sănătate ale celui care le-a trecut pragul, pentru ca acesta să poată reveni la activitățile sale zilnice. Cu atât mai mult cu cât este vorba despre un copil, care trebuie să aibă parte doar de cele mai bune tratamente!