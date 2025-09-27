Pentru multe femei însărcinate, vestea că suferă de insuficiență cervicală poate veni ca un șoc. Această afecțiune presupune o deschidere prematură a colului uterin, fără durere, în timpul celui de-al doilea trimestru de sarcină. Din păcate, poate duce la pierderea sarcinii sau naștere prematură, motiv pentru care diagnosticarea timpurie și tratamentul corect sunt esențiale.



În unele cazuri, gravida poate resimți o presiune neobișnuită în zona pelviană, dureri lombare sau pelviene similare celor menstruale și modificări ale secrețiilor vaginale. Potrivit dr. Coralia Ștefănescu, cauza poate fi fie congenitală, din cauza unui defect în structura colagenului colului uterin, fie dobândită, în urma unor proceduri medicale anterioare precum chiuretaje sau tratamente pentru leziuni ale colului. Diagnosticul se bazează pe istoricul medical al pacientei și, mai ales, pe ecografia transvaginală, care permite măsurarea precisă a lungimii colului uterin. Dacă această lungime scade sub 25 mm înainte de săptămâna 24 de sarcină, riscul de complicații crește considerabil.



Tratamentul clasic presupune, de regulă, administrarea de progesteron pe cale vaginală, alături de cerclaj, o procedură chirurgicală prin care colul este cusut pentru a preveni dilatarea prematură. Însă, în ultimii ani, o alternativă mai simplă și mai puțin invazivă a câștigat tot mai mult teren: aplicarea unui pesar cervical.



„Pesarul este un dispozitiv din silicon, cu o formă special concepută pentru a modifica ușor poziția colului uterin și a susține uterul în creștere. Se montează în vagin, începând cu săptămâna 14 de sarcină și se menține până aproape de termen, în jurul săptămânii 37. Procedura nu necesită anestezie, nu este dureroasă și nici nu presupune spitalizare. De asemenea, costurile sunt reduse comparativ cu intervenția chirurgicală. O altă diferență importantă este că dispozitivul poate fi folosit și în cazul sarcinilor gemelare sau multiple, unde cerclajul este contraindicat”, a explicat medicul.



Pentru a asigura eficiența tratamentului, se recomandă adoptarea unui stil de viață echilibrat. Renunțarea la fumat este esențială, deoarece tutunul este un factor de risc major în declanșarea nașterii premature. De asemenea, este importantă prevenirea constipației prin alimentație bogată în fibre, hidratare corespunzătoare și, la nevoie, tratament medicamentos. Gravidele trebuie să evite efortul fizic intens și contactul sexual în perioada de risc. Totuși, repausul prelungit la pat nu este recomandat, întrucât crește riscul de tromboze. De asemenea, mai trebuie reţinut că pesarul nu doar că oferă o soluție eficientă și confortabilă pentru multe gravide aflate în situații de risc, dar vine și ca o opțiune mai blândă, care poate face diferența între o sarcină pierdută și una dusă cu bine până la final.