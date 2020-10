Dovleacul are grijă de sănătatea sistemului nervos

Foarte multe gospodine folosesc în bucătărie dovleacul, dar puţine dintre ele sunt şi conştiente de faptul că acesta este extrem de bogat în antioxidanţi şi vitamine. Nutriţionistul Raluca Acsinte susţine că acesta are un conţinut bogat în fibre alimentare, care ajută la protejarea mucoasei colonului, precum şi vitamina A, care oferă o bună protecţie antioxidantă. Totodată, persoanele care suferă de diabet se vor vindeca mult mai repede dacă includ în dietă supe sau mâncăruri cu dovleac crud. Un remediu dovedit pentru reglarea nivelului zahărului în sânge se obţine prin fierberea a 30 grame de seminţe curăţate, la foc mic, timp de o oră, în 500 ml de apă.

Zeama obţinută se consumă în două etape: prima porţie se bea dimineaţa, iar a doua, seara, înainte de culcare. Tratamentul trebuie urmat câte trei zile pe săptămână, timp de două luni. Pentru cei care nu ştiu, dovleacul are un conţinut foarte mare de betacaroten, o substanţă care are grijă de sănătatea sistemului nervos şi de cea a pielii. Un alt ingredient important pe care îl conţine dovleacul este potasiul, care are rolul de a ţine tensiunea sub control. În plus, conţinutul bogat în fibre asigură buna funcţionare a digestiei şi previne apariţia bolilor cardiovasculare, a asteniei, cât şi a cancerului. Nu în ultimul rând, seminţele de dovleac sunt indicate în afecţiuni ale vezicii urinare şi ale prostatei, prin conţinutul ridicat de zinc.