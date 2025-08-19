Dragele mele viitoare mămici,

Vă scriu aceste rânduri gândindu-mă la drumul minunat pe care îl parcurgeți. Știu că sarcina este o perioadă plină de emoții, bucurii, dar și de mici provocări. Poate că în timpul controalelor de rutină, ați auzit de termenul diabet gestațional și ați simțit o mică îngrijorare. Vreau să vă asigur că este o afecțiune des întâlnită și, cel mai important, ușor de gestionat.

Ce este diabetul gestațional?

Diabetul gestațional este o formă de diabet care apare pentru prima dată în timpul sarcinii, de obicei în al doilea trimestru. Se întâmplă atunci când organismul dumneavoastră nu produce suficientă insulină pentru a menține glicemia (nivelul zahărului din sânge) în limite normale. Acest lucru se datorează hormonilor de sarcină, care pot împiedica insulina să lucreze eficient. Deși pare alarmant, este un răspuns temporar al corpului și, în majoritatea cazurilor, glicemia revine la normal după naștere.

De ce este importantă monitorizarea?

Un nivel prea ridicat de zahăr în sânge poate afecta atât sănătatea dumneavoastră, cât și pe cea a bebelușului. Este important să menținem glicemia sub control, deoarece acest lucru reduce riscurile de complicații, cum ar fi:

* Nașterea unui bebeluș mai mare (macrosomia fetală), care poate duce la o naștere mai dificilă;

* Apariția hipoglicemiei (nivel scăzut de zahăr) la bebeluș imediat după naștere.

Vreau să subliniez, însă, că un diagnostic de diabet gestațional nu înseamnă că bebelușul va avea probleme. Dimpotrivă, un control riguros și o monitorizare atentă sunt garanția unei sarcini sănătoase și a unui bebeluș fericit.

Cum gestionăm diabetul gestațional?

Vestea bună este că, de cele mai multe ori, gestionarea diabetului gestațional se face prin schimbări simple și eficiente ale stilului de viață.

* Dieta echilibrată: Veți primi recomandări personalizate de la medicul dumneavoastră sau de la un nutriționist. Nu trebuie să țineți o dietă strictă, ci doar să faceți alegeri mai sănătoase. Înlocuiți dulciurile și carbohidrații simpli cu alimente bogate în fibre, proteine și grăsimi sănătoase, cum ar fi legumele, fructele, cerealele integrale și carnea slabă.

* Activitate fizică moderată: Mișcarea regulată, cum ar fi plimbările zilnice, poate ajuta la menținerea glicemiei sub control.

* Monitorizarea glicemiei: Veți învăța cum să vă măsurați glicemia acasă, de câteva ori pe zi. Acest pas este esențial pentru a vă asigura că dieta și mișcarea funcționează.

În unele cazuri, dacă dieta și exercițiile fizice nu sunt suficiente, medicul diabetolog vă poate recomanda administrarea de insulină. Nu trebuie să vă speriați! Este un tratament sigur și eficient, menit să protejeze atât sănătatea dumneavoastră, cât și pe cea a bebelușului.

Un diagnostic de diabet gestațional nu trebuie să vă copleșească. Este o afecțiune cu care ne confruntăm, dar pe care o putem depăși cu succes. Împreună , vom parcurge acest drum în siguranță, știind că sunteți pe mâini bune și că faceți tot ce este mai bine pentru bebeluș. Aveți încredere în voi și în corpul vostru. Sunteți mai puternice decât credeți.

Dr. Ana-Maria DRĂGAN

Medic Specialist Obstetrică-Ginecologie