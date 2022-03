Dr. Marius Ruşa: „Este minunat când cineva te oprește pentru a-ți prezenta un copil pe care tu l-ai adus pe lume!”

În cei 12 ani câți au trecut de la înființare, medicii de la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie „Euromaterna” au adus pe lume mii de copilași și au rezolvat problemele de sănătate a numeroase doamne și domnișoare. Și, desigur, în timpul ce a trecut, unitatea sanitară și-a găsit un binemeritat loc în topul celor mai prestigioase instituții de profil din țară. Cum au reușit? Munca lor, a medicilor, a asistentelor și nu numai, reprezintă, de fapt, materializarea unui melanj de aspirații și pasiune, muncă și perseverență, dar mai ales efort continuu de perfecționare pentru abordarea la cel mai înalt nivel profesional a fiecărui caz în parte.



Pentru că își doresc, în continuare, să se mențină la standarde înalte, l-am întrebat pe directorul spitalului, dr. Marius Ruşa, despre activitatea de zi cu zi, realizări și provocări.



-Domnule director, de curând, spitalul și-a extins capacitatea? Cărui fapt se datorează acest lucru?



-Spitalul „Euromaterna” este un spital care oferă servicii de obstetrică-ginecologie, neonatologie, şi un ambulator de pediatrie. În ultimul anne-am extins construind încă un etaj în plus, pentru că nu mai făceam faţă cu partea de cazare a pacientelor. Totodată, am extins şi ambulatoriul, construind o nouă clădire pentru administraţie şi mutând-o din vechea clădire. În 12 ani, cred că ce ne-a preocupat cel mai mult a fost să ridicăm cât mai sus calitatea actului medical şi, bineînţeles, s-o menţinem la un nivel foarte ridicat. Aşa a crescut brandul „Euromaterna” şi cred că, la nivel naţional, suntem un brand foarte cunoscut. De asemenea, în acest timp, am pornit cu ideea să demonstrăm că se pot face servicii medicale la nivel înalt calitativ şi în România şi consider că am demonstrat acest lucru. Vizavi de extindere, ne gândim şi la diversificarea serviciilor, dar nu vreau ca această diversificare a lor să afecteze calitatea. Pe viitor, avem în vedere servicii de chirurgie plastică pentru femei şi servicii de chirurgie generală pentru ele, şi în mod special chirurgia sânului.

-Ce înseamnă pentru dumneavoastră un serviciu medical de calitate?



-Calitatea serviciului medical înseamnă atât punerea unui diagnostic corect, cât şi modul de adresare a personalului medical, timpii de aşteptare, curăţenia, masa etc. La acest moment, gradul de satisfacţie al pacienţilor, pe care îl monitorizăm lunar în chestionare completate zilnic de pacienți, este de 97%. Aceasta este o cifră pe care o monitorizăm foarte strict, cum spuneam, pentru că numai aşa poate funcţiona spitalul în continuare. Noi ne-am dorit, încă de la înfiinţare, să oferim un serviciu medical de înaltă calitate şi să demonstrăm că se poate şi în ţara noastră.



-Pretutindeni sunt femei care își doresc un copil și apelează la fertilizarea in vitro. Care este situația la Constanța?



-În toţi aceşti ani, la spitalul nostru au apelat la departamentul de fertilizare in vitro peste o mie de femei, dar cele care au probleme de fertilitate sunt, desigur, mult mai multe. Din păcate, problemele de sterilitate şi infertilitate sunt tot mai des întâlnite, în întreaga lume. Cauzele care duc la apariția acestei probleme se referă la unii factori de mediu, alimentaţie, dar principala cauză este stresul, care creşte din ce în ce mai tare. Ca noutate, aşteptăm ca, la un moment dat, fertilizările in vitro să fie decontate de case de asigurări de sănătate și să și le permită mai multe femei. Rata de succes a fertilizărilor a crescut mult în ultimii ani, undeva spre 50%.

-Pe câţi medici vă bazați, în activitatea de zi cu zi?



-Noi avem mai multe categorii de medici. Unii care vin zilnic aici, alături de care se află colaboratorii, care vin, de exemplu, doar când au de operat. Înainte de toate însă avem specialiștii care sunt prezenți în instituție 24 de ore din 24.



-Ați asistat la 3.000 de nașteri până acum. V-a impresionat în mod deosebit vreuna dintre acestea?



-Memoria unui medic este plină de împliniri. Desigur, mai există și neîndepliniri, care nu te părăsesc niciodată. Un caz deosebit pe care mi-l amintesc este al unei femei în vârstă de 23 de ani, a cărei naștere s-a declanșat la 27 de săptămâni și care a venit la noi pentru o operație de cezariană, cu un uter polifibromatos. Nu avea copii și am ezitat să îi scot uterul, dar a trebuit, pentru că sângera. Vreau să vă spun că tot spitalul s-a implicat în acest caz, iar în cele din urmă femeia a reușit să plece acasă pe propriile picioare și cu copilul în brațe. O să-mi amintesc toată viața de ea, pentru că este o afirmare a faptului că nu s-a construit degeaba acest spital și că, în momentul în care avem un caz deosebit, se implică toți. De exemplu, pentru a lua niște fiole care nu se mai găseau în Constanța, farmacista noastră s-a urcat în mașină și s-a întâlnit cu o altă farmacistă la jumătatea autostrăzii, pentru ca pacientei noastre să-i poată fi administrat tratamentul cât mai rapid.

-La naștere, o parte dintre pacienții dumneavoastră sunt mai micuți, alții mai bine dezvoltați. Ce greutate a avut cel mai mic pacient?



-Cel mai micuț s-a născut la 23 de săptămâni și s-a dovedit a fi un adevărat luptător, deși a avut doar 500 grame când a venit pe lume. Este clar, în ultimii ani, medicina a avansat foarte mult. Înainte, până-n 28 de săptămâni și o mie de grame se considera avort. Acum, la 28 de săptămâni avem nenumărați copii născuți, recuperați. Din păcate, au existat și micuți care au murit, dar cei mai mulți trăiesc. Meseria noastră este foarte frumoasă, iar în momentul în care o persoană te oprește doar pentru a-ți prezenta un copil pe care tu l-ai adus pe lume, este minunat.



-Cum vă descurcați cu bolnavii acum, în pandemie?



-Mă bucur că toți oamenii au înțeles măsurile pe care le-am luat pentru siguranța lor. Sigur, uneori, ne mai punem probleme când există infectări în lanț la personal, pentru că atunci este un pic mai dificil pentru a asigura permanența, dar ne descurcăm.



-Ce ne puteți spune despre prețurile pe care spitalul le practică?



-Fiecare om trebuie să înțeleagă că un nivel înalt de medicină costă. Noi ne-am creat brandul pe calitatea pe care o oferim. Este vorba despre sănătate aici și cred că toată lumea trebuie să înțeleagă că dacă vrem să avem sănătate, trebuie să ne și implicăm, dar și costă. În ceea ce privește tarifele, acestea au rămas aceleași de câțiva ani și sperăm să le menținem la fel, pentru că nu doar curentul sau gazele s-au scumpit, este vorba și despre repercusiunile asupra materialelor sanitare care se cumpără, medicamente, dar suntem optimiști.

-Spitalul oferă și servicii gratuite sau decontate de Casa de Asigurări de Sănătate?



-Acordăm o fertilizare in vitro gratuită pe an. De asemenea, punem la dispoziția clienților noștri alte servicii care sunt decontate.



-La ce interval de timp se fac achiziții de aparatură medicală?



-În ziua de azi, toate evoluează, aparatura la fel, iar un pacient trebuie să își dea seama că aparatura care intervine în actul medical este, și ea, foarte importantă și trebuie menținută la un nivel superior. Desigur, acestea sunt costuri care nu se văd, dar tendința actuală în medicină este ca omul să se folosească de aparatură performantă. De exemplu, un ecograf este folosit, în medie, cinci ani. Desigur, el funcționează și după aceea, dar devine depășit, pentru că apar altele, mai bune, care ajută mult mai mult. Altfel spus, nivelul la care faci medicină este în strânsă legătură cu nivelul resurselor financiare pe care le ai. În plus, eu sunt de părere că întotdeauna trebuie să păstrezi calitatea și să optezi pentru o medicină de nivel superior.