Aveţi dureri de încheieturi, iar acestea se localizează, în special, la nivelul mâinii? Amorţelile din degete nu vă dau pace? Dacă aceste stări persistă, trebuie să consultaţi, neapărat, un medic, întrucât starea vi se poate agrava foarte tare, de la o zi la alta.



Pare greu de crezut, dar statul cu orele în faţa calculatorului cu mâna într-o poziţie fixă nu este deloc în regulă, atenţionează specialiştii. Din păcate, toate aceste gesturi mărunte pot duce în timp la afectarea structurii normale a încheieturii mâinilor, cu apariţia sindromului de tunel carpian.



Potrivit dr. Bianca Dordea, tunelul carpian este, practic, o regiune delimitată de încheietura pumnului şi palmă. La rândul lor, oasele carpiene, dar şi ligamentele de la acest nivel vor forma un tunel aproape rigid, prin care trece nervul median. Acesta este răspunzător pentru sensibilitatea degetului mare, a arătătorului, a degetului mijlociu, precum şi a inelarului, controlând, în acelaşi timp, şi muşchii din jurul degetului mare. Medicul a precizat că sindromul de tunel carpian se manifestă, aşa cum am menţionat mai sus, prin senzaţii de amorţeală şi durere la nivelul mâinii. În plus, diagnosticul este întâlnit mai des la femei, decât la bărbaţi.



Din ce cauză apare sindromul de tunel carpian? De cele mai multe ori, cauzele apariţiei acestuia sunt necunoscute. Pe de altă parte, sunt multe lucruri care contribuie la dezvoltarea bolii. Totuşi, există, o serie de alţi factori care pot provoca compresia tunelului carpian. De exemplu, nervul median este unul dintre principalii nervi de la nivelul mâinii. Acesta este responsabil cu controlul senzaţiilor din partea palmară a degetului mare, indexului, mijlociului şi inelarului. Practic, împreună cu cele nouă tendoane ale muşchilor ce asigură flexia degetelor, nervul median trece de la nivelul antebraţului în mână, prin îngustul tunel carpian. Pe scurt, sindromul de tunel carpian apare în momentul în care ţesuturile care înconjoară tendoanele din încheietura mâinii se inflamează şi fac presiune asupra nervului median. Aceste ţesuturi poartă numele de sinovială, ce are rolul de a lubrifia tendoanele, uşurând astfel mişcarea degetelor.



„Trebuie menţionat că inflamarea sinovialei îngustează spaţiul şi aşa mic al canalului carpian, în timp apărând afectarea nervului median. Mai departe, acest lucru poate duce la dureri puternice de mâini, amorţeală şi furnicăuri. De asemenea, trebuie amintiţi şi alţi factori, iar cel mai important dintre aceştia este vârstă. Pe măsură ce îmbătrânim, încep şi problemele. Totodată, sindromul de tunel carpian se instalează şi când încheieturile mâinii sunt utilizate în mod excesiv ori din cauza diferitelor afecţiuni de care suferă o anumită persoană, cum ar fi poliartrita reumatoidă, lupusul eritematos sistemic, hipotiroidismul, diabetul zaharat, obezitatea, tumorile localizate la nivelul pumnului, alcoolismul etc”, a explicat medicul. Specialistul a adăugat că cei care prezintă aceste acuze se mai plâng şi de slăbiciune şi scăderea forţei în mâna afectată. O altă caracteristică a sindromului de tunel carpian este că durerea apare, în general, noaptea, întrerupând somnul. Tocmai de aceea, în fazele iniţiale ale bolii, tratamentul poate consta în folosirea unei orteze pe parcursul nopţii. Totuşi, pentru calmarea durerilor şi a inflamaţiei, este nevoie de tratament antialgic şi utilizarea unor antiinflamatoare. Partea bună este că, dacă se evită suprasolicitarea mâinii afectate, kinetoterapia şi menţinerea unei poziţii corecte la birou sunt extrem de utile pentru a preveni apariţia durerilor. În situaţia în care durerea este severă, cu pierderea sensibilităţii şi a forţei musculare în mâna afectată, atunci intervenţia chirurgicală este singura soluţie pentru decompresia tunelului carpian.