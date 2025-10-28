Aveţi dureri puternice în zona articulaţiilor? În acest caz, este posibil să suferiți de capsulită, o afecțiune care se manifestă în acest fel. Specialiștii din întreaga lume spun că această capsulită reprezintă o inflamație a capsulei articulare, cu alte cuvinte, a întregului țesut fibros care înconjoară fiecare articulație mobilă, cum ar fi degetele, umerii sau șoldul.



Cu toate acestea, nu trebuie să vă speriați, întrucât boala se poate trata. Potrivit dr. Mihaela Goga, ea este răspândită, în special, în rândul sportivilor și mai ales în cazul celor care practică baschetul, handbalul sau voleiul. Ei sunt cei mai des întâlniți pacienți, care ajung adesea să sufere de această inflamație dureroasă a unuia sau a mai multor degete. Ca soluție, se procedează la imobilizarea zonei afectate cu ajutorul unui bandaj. Cu toate acestea, pe lângă mediul sportiv, capsulita este comună și la persoanele mai în vârstă, manifestându-se, de obicei, la umeri și șolduri.



„În cabinetele medicale sunt diagnosticate cu capsulită, îndeosebi, femeile cu vârsta cuprinsă între 50 și 60 de ani, ele fiind cele mai afectate. Oamenii trebuie să știe, însă, că atunci când suferă de așa ceva, nu este vorba despre o luxație sau o fractură osoasă sau articulară. Pe de altă parte, se poate spune că aceasta nu este o afecțiune foarte gravă, dar este clar că provoacă o suferință fizică de durată. De asemenea, există multe alte cauze ale apariției capsulitei, cu toate că, în anumite cazuri, nu se cunoaște motivul. Următoarea listă conține cauzele comune ale apariției bolii: leziuni traumatice, boli reumatice, diabet, probleme cu tiroida și chiar menopauza”, a adăugat medicul.



Specialistul a precizat că durerea se manifestă în articulație, primul simptom fiind rigiditatea. Aşa că, fără a vă da seama de ce, la un moment dat întâmpinaţi dificultăți în a executa mișcări pe care anterior le făceaţi cu ușurință, de exemplu, pieptănarea, spălarea spatelui, îmbrăcarea sau ridicarea greutăților. Mai grav este că durerea devine din ce în ce mai intensă și poate dura câteva zile, dar depinzând de originea afecțiunii poate dura chiar și mai mulți ani. În plus, zona afectată poate amorți sau se poate inflama. Partea proastă este că vindecarea este de durată. Cert este că unul dintre cele mai comune simptome ale acestei etape este, fără îndoială, durerea articulară, iar uul dintre subtipurile acestei stări este așa-numitul umăr înghețat, care este o afecțiune destul de frecventă. În privinţa acestui „umăr înghețat” sau capsulită adezivă, cum i se mai spune, este o inflamație care se manifestă pe întregul țesut conjuctiv, care are rolul de a înconjura articulația umerilor. La rândul său, capsulita adezivă se manifestă printr-o durere care poate deveni cronică şi apare în urma pierderii elasticității acestui țesut. Practic, capsula care înconjoară articulația se îngroașă, cantitatea de lichid sinovial se reduce, apare retracția articulațiilor și mai apoi, inflamația.