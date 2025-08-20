Durerile de cap pot apărea oricând, dar atunci când se manifestă în timpul unei vacanțe, pot deveni extrem de supărătoare. Acest lucru se întâmplă deoarece organismul se relaxează și vă aflați într-un mediu în care nivelurile de stres se mențin mai reduse și pe care creierul îl percepe ca fiind mai liniștit. Din păcate, susțin specialiștii, lăsate netratate, vă pot afecta desfășurarea activităților zilnice. Pentru a evita aceste simptome, puteți încerca să vă mențineți cât mai mult posibil rutina și obiceiurile obișnuite. De asemenea, dacă simptomele se mențin pe termen lung, poate fi necesar să cereți un consult medical pentru a primi un diagnostic corect și a urma un tratament corespunzător.



Totodată, dacă vă reduceți brusc nivelurile de stres, vă puteți confrunta cu dureri de cap. Multe dintre persoanele care se confruntă cu migrene cronice sau episodice și care în mod normal își gestionează frecvența durerilor de cap prin tratamentele preventive pentru migrenă, suferă brusc de dureri de cap când pleacă în vacanță.



Dacă vă întrebați de ce aveți dureri de cap când călătoriți, gândiți-vă că programul de somn poate influența în mare măsură apariția migrenelor. Se poate întâmpla mai ales atunci când călătoriți peste fusuri orare care pot afecta ritmul circadian. Acestea pot avea un rol în perturbarea somnului și pot cauza migrene. Așadar, simpla schimbare de mediu vă poate scoate din obiceiurile obișnuite. Medicii mai spun că dacă sunteți sensibili când călătoriți, puteți lua în considerare consumul unor alimente bogate în nutrienți, cu porții de dimensiuni reduse și să consumați alimente proaspete și neprocesate.