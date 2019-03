Durerile de cap pot anunţa o tumoare cerebrală

De foarte multe ori, tumorile cerebrale, fie ele benigne ori maligne sunt anunţate de durerile de cap persistente, care ar trebui să constituie un semnal de alarmă pentru oricine. Aşa că, dacă vă confruntaţi cu o astfel de situaţie, nu mai pierdeţi vremea şi mergeţi la medic, pentru că, nedepistate la timp, tumorile pot fi fatale.



Specialiştii ne atrag atenţia că, în ultimii ani, incidenţa tumorilor cerebrale a crescut foarte mult, boala putând apărea la orice vârstă, inclusiv la copiii foarte mici. Poluarea, expunerea la radiaţii, predispoziţia genetică, sistemul imunitar slăbit sunt factori care ne expun tumorilor cerebrale, acestea putând apărea însă şi în absenţa unor astfel de factori.



De asemenea, tumorile la creier au ajuns să afecteze în special persoanele active, cu responsabilităţi sociale. Partea proastă este că foarte des, pacienţii ajung la spital în stadii avansate ale bolii.

Printre cauzele ştiute ale tumorilor cerebrale se numără: noxele, infecţiile virale (cu retrovirusuri, în special), munca în condiţii care stimulează anumite organe.



Primele semne care trădează acest tip de tumori se referă la pierderea neaşteptată a cunoştinţei, deficite motorii (oamenilor le tremură mâna sau piciorul), stare de iritabilitate bruscă, dureri de cap care durează zile la rând.

Aşa se face că multe cazuri de tumori cerebrale sunt descoperite din întâmplare, la analize uzuale. Totodată, oamenii pot suferi o mulţime de leziuni cerebrale care să le afecteze starea de sănătate. Specialiştii susţin că există acele leziuni axonale difuze, microscopice, care nu se observă nici măcar la computer tomograf. Totuşi, bolnavul are greţuri sau stări de rău care pot merge până la comă profundă.



Pe de altă parte, există leziuni care se produc în zonele neelocvente neurologic, adică în zonele care nu au o expresie clinică. Altfel spus, este vorba despre partea care este implicată în procesul patologic, deci partea din creier care nu se poate diagnostica din punct de vedere clinic. Desigur, a declarat dr. Bogdan Davidescu, medic neurochirurg, pot fi oameni care au tumori în cap, meningioame cu care trăiesc chiar şi 20 de ani, fără ca acestea să se manifeste în vreun fel.

„Este adevărat că acestea nu se manifestă în nici un fel, pentru că apasă pe o parte din creier care nu are reprezentare periferică, precum tulburări de vorbire, plegii etc. În plus, unii pot face crize doar atunci când tumorile au crescut suficient de mult şi implică straturi celulare, care predispun la apariţia crizelor epileptice”, a explicat specialistul.



Simptomele acestor leziuni cerebrale depind în mare parte de zona afectată a creierului şi pot fi minore sau extrem de grave, care pot pune în pericol viaţa pacientului.