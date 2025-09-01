Ecografia mamară este una dintre cele mai utilizate și accesibile metode imagistice pentru depistarea și monitorizarea afecțiunilor sânului. Spre deosebire de alte investigații, aceasta folosește ultrasunete și nu radiații, fiind sigură pentru femeile tinere, gravide sau aflate în perioada de alăptare.







Caracterul neinvaziv, rapid și lipsit de riscuri face din ecografia mamară o procedură de primă intenție recomandată de medicii specialiști. Investigația poate fi recomandată femeilor sub 40 de ani, dar și pacientelor mai mari de această vârstă, ca metodă complementară mamografiei. Este utilă în cazul prezenței unor noduli la palpare, secreții mamelonare, dureri sau inflamații la nivelul sânului. De asemenea, ecografia este indicată după traumatisme, pentru explorarea sânilor cu implanturi mamare sau pentru monitorizarea postoperatorie. Nu doar femeile, ci și bărbații pot beneficia de această investigație atunci când apar formațiuni la nivelul sânului.



Ecografia mamară se realizează cu un aparat dotat cu sondă de înaltă frecvență și funcție Doppler, care permite studierea vascularizației formațiunilor. Pe pielea sânului și în zona axilară se aplică un gel conductor, iar medicul deplasează transductorul, obținând imagini în timp real. În mod obișnuit, pacientul poate resimți doar o presiune ușoară.



Pentru acuratețea examinării, este recomandat ca pacienta să nu aplice creme sau deodorante înainte de investigație și să poarte haine comode, care să permită expunerea facilă a zonei.



Ce poate descoperi o ecografie mamară?



Această investigație oferă informații esențiale pentru diferențierea leziunilor benigne (chisturi, fibroadenom, abcese, lipoame) de cele maligne (cancer de sân). Totodată, poate evidenția modificări apărute în perioada de alăptare, cum sunt dilatațiile canalelor ductale sau inflamațiile difuze, dar și leziuni posttraumatice, hematoame ori ganglioni măriți la nivel axilar. Cu ajutorul funcției Doppler, medicul poate analiza structura vasculară a formațiunilor, criteriu important în stabilirea diagnosticului.



În cazurile suspecte, ecografia poate ghida puncția biopsie sau evacuarea lichidului din chisturi și abcese, crescând astfel precizia diagnostică și eficiența tratamentului.



Ecografia mamară are avantajul de a fi sigură, nedureroasă, neiradiantă și relativ ieftină. Poate fi repetată ori de câte ori este nevoie și oferă rezultate imediate, interpretate direct de medicul care efectuează examinarea. Cu toate acestea, în anumite situații, pentru un diagnostic complet, ecografia trebuie asociată cu mamografia sau alte investigații imagistice.



Specialiștii recomandă efectuarea anuală a unei ecografii mamare, mai ales femeilor tinere, ca metodă de screening și prevenție. Depistarea precoce a unei leziuni poate crește semnificativ șansele de vindecare și tratament eficient.

