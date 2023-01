Edemul papilar poate duce inclusiv la orbire temporară

Edemul papilar poate provoca vedere dublă, vedere încețoșată sau chiar orbire temporară. Afecţiunea mai este cunoscută și sub numele de papiledem şi este o patologie care apare la nivelul ochilor, constând



într-o inflamație a nervului optic în zona cea mai apropiată de retină din cauza presiunii intracraniene crescute. Din păcate, în unele cazuri, această patologie este asimptomatică, precizează dozadesanatate.ro. În alte situații, afectează vederea. Problema este că, în spatele acestei boli, se pot ascunde probleme grave de sănătate, cum ar fi tumorile cerebrale. Edemul papilar, așa cum am menționat deja, constă în inflamația papilei optice a ochiului. Cel mai frecvent, acest lucru apare la ambii ochi în același timp, sub formă de edem bilateral în jurul discului optic. Această patologie își are originea în hipertensiunea intracraniană. Alte cauze mai puțin frecvente sunt următoarele: sindromul Guillain, diverse tumori ale măduvei spinării, sindromul venei cave superioare. Care sunt simptomele edemului papilar?



La început, este adesea asimptomatic, iar specialiștii îl descoperă în timp ce efectuează o examinare a fundului de ochi. Cu toate acestea, pe măsură ce avansează, deteriorarea fibrelor nervului optic începe să producă simptome evidente. În acest sens, edemul papilar ajunge să afecteze vederea. Vederea poate deveni neclară, dublă sau chiar dispare complet timp de câteva secunde. Mulți pacienți au și sensibilitate la contrastul luminos. Majoritatea episoadelor de pierdere a vederii durează doar câteva secunde. În plus, hipertensiunea intracraniană produce și simptome proprii. De exemplu, implică adesea dureri de cap, greață și vărsături.