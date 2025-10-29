Carboxiterapia, cunoscută și drept terapia cu dioxid de carbon, a devenit una dintre cele mai apreciate metode moderne de revitalizare a pielii și de ameliorare a diverselor afecțiuni musculare și articulare. Procedura constă în injectarea controlată, subcutanată sau intradermică, a dioxidului de carbon medical steril în anumite zone ale corpului. Deși pare o descoperire recentă, această metodă are o istorie îndelungată, fiind utilizată pentru prima dată în anii ’30, fiind astăzi prezentă în numeroase clinici și centre de tratament din Europa.



Dioxidul de carbon este un produs natural al proceselor metabolice din organism. Astfel, prin creșterea concentrației sale în țesuturi, microcirculația se intensifică, vasele de sânge se dilată, iar oxigenarea celulară se îmbunătățește semnificativ. În același timp, drenajul limfatic devine mai eficient, iar metabolismul celular se accelerează, ceea ce duce la o regenerare mai rapidă a țesuturilor și la revitalizarea lor. Potrivit dr. Irena Smadea, introducerea CO₂ sub piele determină o reacție imediată: celulele se activează, încep să lucreze mai intens și își redobândesc vitalitatea.



Procedura nu necesită, însă, o pregătire specială din partea pacientului. Pentru efectuarea tratamentului se utilizează dioxid de carbon medical steril, un dozator special de gaze și ace fine, de unică folosință. Injecțiile sunt realizate subcutanat sau intradermic, în funcție de zona tratată și de scopul urmărit. Mai departe, specialistul în carboxiterapie stabilește cu precizie cantitatea de gaz injectată, profunzimea și „pasul” injecțiilor, adaptându-le în funcție de afecțiune sau de efectul estetic dorit.



Durata unei ședințe variază în funcție de dimensiunea și de localizarea zonei tratate. De regulă, o cură completă presupune între patru și zece ședințe, iar pentru menținerea efectului obținut se recomandă sesiuni periodice de întreținere.



„Efectele carboxiterapiei sunt multiple și vizibile atât la nivel estetic, cât și medical: reducerea sau eliminarea durerilor, creșterea mobilității articulare, tonifierea musculaturii, diminuarea inflamațiilor și a edemelor. În domeniul esteticii medicale, terapia stimulează producția de colagen, netezește ridurile, îmbunătățește elasticitatea pielii și contribuie la reducerea depozitelor de grăsime. De asemenea, accelerează regenerarea țesuturilor, susține refacerea organismului după boli sau traumatisme și contribuie la ameliorarea cicatricilor“, a explicat medicul.



Lista indicațiilor medicale și estetice pentru această terapie este, însă, impresionantă: artroză, dureri musculare și articulare, hernii de disc, sindrom de oboseală cronică, cefalee, boli venoase cronice, ulcere trofice, edeme limfatice, psoriazis, cicatrici, alopecie în faza incipientă, celulită, vergeturi, riduri sau acnee. Mai mult decât atât, carboxiterapia este adesea folosită și ca parte a terapiilor complexe pentru obezitate sau remodelare corporală.