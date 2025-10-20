Pentru mulți pacienți care se confruntă cu amorțeli, slăbiciuni musculare sau dureri inexplicabile la nivelul membrelor, răspunsul la întrebarea „ce se întâmplă?” vine printr-o investigație esențială în neurologie: electromiografia, cunoscută sub denumirea de EMG.



Electromiografia este o procedură medicală care evaluează funcția sistemului nervos periferic, adică nervii care pornesc din măduva spinării către mușchi și piele. Prin această investigație, medicul neurolog poate determina dacă simptomele pacientului sunt cauzate de o afectare a nervilor, a mușchilor sau a conexiunii dintre aceștia.



Examinarea se desfășoară în două etape. Prima parte este studiul conducerii nervoase - electroneurografia. Aceasta presupune aplicarea unor mici impulsuri electrice pe piele, în zonele unde nervii pot fi stimulați. Astfel, electrozii de suprafață captează răspunsurile nervilor, permițând măsurarea vitezei și a intensității cu care aceștia transmit semnalele către mușchi. Deși senzația resimțită poate fi ușor neplăcută sau uneori dureroasă, testul este, în general, bine tolerat și nu implică riscuri.



A doua parte este electromiografia propriu-zisă, care constă în introducerea unui ac foarte subțire într-un mușchi. Acesta conține un electrod microscopic ce înregistrează activitatea electrică a mușchiului, atât în stare de repaus, cât și în timpul contracției. Astfel, medicul poate observa dacă există o suferință musculară sau dacă mușchiul este afectat din cauza unui nerv care nu mai funcționează corect.



„Momentul cel mai neplăcut este străpungerea pielii cu acul, mişcările acului în muşchi fiind mai puţin percepute ca durere, cât mai mult ca o senzaţie de presiune”, a explicat dr. Ildiko Toldişan, medic specialist neurolog.



Examinarea durează, în medie, între 30 și 90 de minute, în funcție de numărul de nervi și mușchi analizați.



Precizăm că EMG-ul este esențial pentru diagnosticarea unor afecțiuni precum neuropatiile periferice, radiculopatiile (compresii ale rădăcinilor nervoase), miopatiile (boli musculare), sindroamele de tunel carpian sau alte tulburări neurologice complexe. Aceasta este o investigație deosebit de utilă și în monitorizarea evoluției unor boli cronice, precum diabetul, care pot afecta nervii în timp. Cu ajutorul acesteia, medicii pot înțelege mai bine ce se întâmplă în corpul uman, acolo unde ochiul nu vede, dar unde impulsurile electrice spun totul.