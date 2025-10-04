Epidurala este una dintre cele mai utilizate metode pentru controlul durerii în timpul nașterii, fiind considerată sigură și eficientă atunci când este aplicată de un medic anestezist.



Procedura constă în introducerea unui cateter în spațiul epidural, prin care se administrează anestezicul. Efectul apare în 15–20 de minute și poate fi ajustat pe tot parcursul travaliului. Gravida rămâne conștientă și poate participa activ la naștere, deoarece epidurala amorțește zona de sub ombilic, dar păstrează senzația de presiune.



Metoda este recomandată mai ales în nașteri dificile sau cu risc crescut, precum și la cezariene, unde reduce mortalitatea maternă comparativ cu anestezia generală. Riscurile pentru mamă includ hipotensiune, cefalee sau disconfort local, însă complicațiile grave sunt rare. Pentru făt, efectele sunt minime.



Specialiștii demontează și câteva mituri frecvente: epidurala nu crește riscul de cezariană, nu cauzează paralizie permanentă și nu afectează alăptarea. Epidurala oferă o naștere mai puțin dureroasă și mai sigură, rămânând o opțiune de primă linie pentru multe gravide.



