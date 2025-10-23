Pentru multe dintre voi, perioada alăptării vine cu o serie de întrebări legate de alimentație și stil de viață. Poate că vă întrebați dacă puteți consuma bere fără alcool sau dacă ar putea avea un impact asupra producției de lapte. Potrivit specialiștilor, aceasta poate fi o opțiune bună pentru mamele care doresc să sprijine lactația și să îmbogățească dieta cu beneficii suplimentare. Toate acestea în condițiile în care băutura este făcută din aceleași ingrediente naturale ca berea obișnuită, cum sunt apa, malțul de orz, hameiul și drojdia. Diferența majoră constă, evident, în cantitatea de alcool. Orzul și hameiul conțin compuși care pot ajuta la creșterea producției de lapte. Apoi, orzul, în special, conține beta-glucan, o substanță care favorizează eliberarea prolactinei, hormonul responsabil cu lactația. Mai mult decât atât, există studii care sugerează că berea fără alcool poate chiar îmbunătăți calitatea laptelui matern. Unul dintre acestea a descoperit că mamele care au consumat bere fără alcool au avut o creștere semnificativă a nivelului de antioxidanți din laptele matern. Antioxidanții sunt esențiali pentru protejarea celulelor împotriva oxidării și pentru susținerea imunității bebelușului. În urma acestui studiu, s-a observat că nivelul de antioxidanți din laptele matern a crescut cu până la 30% în cazul mamelor care au inclus bere fără alcool în dieta lor. Acest lucru poate avea beneficii considerabile pentru sănătatea bebelușului, protejându-l de anumite tipuri de stres oxidativ