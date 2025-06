Fie că preferați să faceți exerciţii acasă, la sală sau să alergați în parc cu muzica în căşti, orice formă de mișcare este benefică. Totuși, cercetările din ultimii ani arată că exercițiile fizice realizate în grup pot avea un impact și mai puternic, atât asupra corpului, cât și a stării de spirit. Potrivit specialiștilor, antrenamentele colective nu doar că vă motivează mai ușor să continuați, dar contribuie la reducerea stresului și la creșterea calității vieții. Poate v-ați simțit deja mai energici după o oră de fitness sau o sesiune de yoga în grup. Nu este întâmplător. Un studiu a arătat că cei care au participat regulat la antrenamente de grup au înregistrat o îmbunătățire semnificativă a stării psihice, comparativ cu cei care au făcut exerciții individual sau nu s-au antrenat deloc.



În plus, mișcarea sincronizată cu ceilalți, cum se întâmplă în clasele de dans sau aerobic, are un efect neașteptat asupra legăturilor sociale. Practic, se întărește sentimentul de apartenență, crește toleranța la durere și chiar se îmbunătățește performanța fizică. Altfel spus, când vă mișcați împreună cu alții, vă simțiți mai puțin singuri, mai motivați și mai bine în propria piele. Indiferent de forma de mișcare pe care o alegeți, important este că faceți un pas către o viață mai sănătoasă. Dacă vă doriți un plus de energie, motivație și bună dispoziție, antrenamentele de grup ar putea fi exact ce aveți nevoie.