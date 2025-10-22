Exercițiile cardiovasculare au câștigat un loc de bază în orice program de antrenament echilibrat. Ele susțin sănătatea inimii, îmbunătățesc capacitatea pulmonară și contribuie la menținerea unei greutăți corporale optime. Cu toate acestea, susțin medicii, chiar și cele mai eficiente rutine pot deveni contraproductive dacă nu sunt adaptate în timp. Mulți oameni aleg să repete același tip de antrenament cardio zi de zi, din comoditate sau lipsă de inspirație. Totuși, corpul se adaptează rapid la stimuli constanți, iar în lipsa variației, rezultatele pot stagna sau chiar regresa. Un prim semnal că rutina ta cardio are nevoie de ajustări este oboseala constantă. Dacă vă simțiți epuizat chiar și după antrenamente moderate sau nu mai reușiți să vă recuperați între sesiuni, este posibil ca organismul să sufere de suprasolicitare. De precizat că antrenamentele cardiovasculare efectuate în exces pot duce la sindromul de supraantrenament, caracterizat prin insomnie, scăderea performanței, dureri musculare persistente și niveluri crescute de cortizol, hormonul stresului. În astfel de cazuri, poate fi util să reduceți frecvența sesiunilor intense, să introduceți mai multe zile de odihnă sau să alegeți activități cu impact redus, cum ar fi înotul, mersul pe bicicletă sau yoga activă. Un alt indiciu al unei rutine ineficiente este lipsa progresului în ceea ce privește performanța. Un alt semn care nu ar trebui ignorat este apariția durerilor articulare. Exercițiile cardio de impact, precum alergarea pe suprafețe dure sau săriturile repetate, pot suprasolicita articulațiile, mai ales în absența unui antrenament echilibrat. Durerile persistente la genunchi, glezne sau șolduri pot indica faptul că aveți nevoie de o pauză sau de o alternativă cu impact redus. Ciclismul, canotajul sau mersul rapid pe bandă pot oferi beneficii similare pentru sistemul cardiovascular, fără să pună presiune excesivă pe încheieturi.