Odată cu echinocțiul de toamnă, organismul uman intră într-o nouă etapă de adaptare fiziologică. Reducerea duratei zilei și scăderea treptată a intensității luminii naturale afectează secreția de melatonină și serotonină, doi hormoni implicați în reglarea somnului, dispoziției și nivelului de energie. Totodată, susţin medicii, temperaturile mai scăzute și schimbările de rutină pot influența negativ motivația pentru mișcare, crescând riscul de sedentarism, fluctuații de greutate sau tulburări afective sezoniere. În acest context, menținerea unui nivel optim de activitate fizică este esențială nu doar pentru sănătatea cardiovasculară și metabolică, ci și pentru echilibrul psihologic și funcționarea ritmului circadian.



Studiile arată că mișcarea regulată, chiar și de intensitate moderată, susține reglarea somnului, reduce inflamația sistemică și stimulează producția de endorfine, substanțe asociate cu starea de bine. Tocmai de aceea, adaptarea tipurilor de exerciții fizice la condițiile sezonului devine o strategie importantă pentru susținerea sănătății și energiei. Peisajele tomnatice și aerul curat sunt o invitație deschisă la mișcare, fie în aer liber, fie în interior, cu activități adaptate acestui sezon. De la plimbări și drumeții, până la antrenamente de forță sau dans în sufragerie, orice formă de mișcare contează.