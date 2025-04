Specialiștii sunt de părere că exercițiile fizice țin sub control glicemia, fiind un factor important în reglarea nivelului de zahăr din sânge. Medicii sunt de părere că foarte multe afecțiuni pot fi prevenite sau ținute sub control cu ajutorul sportului, printre acestea numărându-se și diabetul. Aşadar, pe lângă o alimentație sănătoasă, mai există un factor la fel de important în reglarea glucozei serice din organism. Mișcarea, cel puțin 30 de minute pe zi este benefică pentru starea voastră de sănătate, chiar dacă suferiţi de vreo boală sau nu. Oricum, toată lumea trebuie să știe că glicemia are rol deosebit de important din punct de vedere al sensibilității insulinei. Sensibilitatea la insulină apare atunci când alimentația este una echilibrată, iar sportul nu lipește din viața de zi cu zi. Ca exercițiile fizice să vă regleze nivelul de glucoză serică din organism este necesar să eliminaţi, însă, alimentele procesate. În plus, echilibrul între carbohidrați și grăsime este important pentru a ține sub control zahărul din sânge. Atunci când mersul în sala de fitness nu este pe placul pacienților, se recomandă plimbările prin parc dimineața. Mersul pe jos este foarte eficient, iar datorită lui multe persoane și-au înjumătățit dozele de insulină, precizează medicool.ro. La fel de benefic pentru sensibilitatea insulinei este și fasting-ul de 16 ore, combinat cu mersul pe jos dimineața.