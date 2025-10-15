Durerea de genunchi este una dintre cele mai răspândite afecțiuni musculo-scheletale, afectând persoane de toate vârstele. De la suprasolicitarea articulației și traumatismele apărute în urma efortului fizic intens, până la boli cronice precum artroza, artrita sau tendinitele, cauzele pot fi multiple și variate. Indiferent de origine, durerea de genunchi poate influența semnificativ calitatea vieții, reducând mobilitatea și limitând activitățile zilnice simple, cum ar fi mersul, urcatul scărilor sau chiar statul în picioare.



În mod obișnuit, tratamentul începe cu metode conservatoare: administrarea de antiinflamatoare, fizioterapie, kinetoterapie sau folosirea genunchierelor și a ortezelor. Însă atunci când aceste soluții nu mai sunt suficiente, medicul poate recomanda o metodă modernă și minim invazivă, infiltrațiile intraarticulare.



Infiltrațiile la genunchi reprezintă proceduri medicale prin care o substanță este injectată direct în articulație, având rolul de a reduce inflamația, de a calma durerea și de a îmbunătăți mobilitatea. Tipul de substanță utilizat depinde de diagnosticul pacientului și de stadiul afecțiunii. Cele mai frecvent folosite sunt infiltrațiile cu corticosteroizi, care acționează rapid și reduc inflamația pe termen scurt, infiltrațiile cu acid hialuronic, care lubrifiază articulația și pot oferi ameliorare timp de șase până la douăsprezece luni, și infiltrațiile cu PRP (plasmă îmbogățită cu trombocite), o metodă biologică modernă ce stimulează regenerarea țesuturilor și are risc scăzut de reacții adverse.



Procedura este simplă, rapidă și, de cele mai multe ori, bine tolerată. Pacientul este poziționat confortabil, zona este dezinfectată, iar medicul introduce cu atenție un ac fin în articulația genunchiului, uneori ghidat ecografic pentru precizie maximă. Substanța este injectată lent, iar la final se aplică un mic pansament. Întregul proces durează în jur de cinci–zece minute, fără necesitatea unei pregătiri speciale.



Beneficiile infiltrațiilor sunt evidente pentru mulți pacienți: durerea se diminuează, inflamația se reduce, mobilitatea se îmbunătățește, iar nevoia unei intervenții chirurgicale poate fi amânată considerabil. Deși efectul este temporar, de la câteva săptămâni în cazul corticosteroizilor, până la câteva luni pentru acidul hialuronic sau PRP, ameliorarea obținută permite reluarea activităților zilnice și creșterea calității vieții.



Este important însă ca pacienții să aibă așteptări realiste. Infiltrațiile nu vindecă boala articulară și nu pot repara cartilajul deja distrus, dar pot încetini progresia afecțiunii și pot oferi o perioadă de confort semnificativ. În stadiile avansate de artroză, când distrucția articulară este severă, eficiența infiltrațiilor scade, iar soluția rămâne protezarea genunchiului. Medicul ortoped sau reumatolog este cel care poate stabili cu precizie cauza durerii, tipul potrivit de infiltrație și momentul optim pentru administrare.

